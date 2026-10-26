La figura del tenore comisano Angelo Adamo, che nella seconda metà dell’Ottocento si esibì nei maggiori teatri italiani, torna alla memoria della sua città. Domenica 25 ottobre, all’Auditorium «Carlo Pace» di Comiso, è stato presentato il volume «Angelo Adamo – La voce ritrovata», scritto da Domenico Giarraffa.

Il libro nasce da una lunga ricerca d’archivio, con cui l’autore ha ricostruito e documentato la vicenda umana e artistica di un cantante rimasto per oltre un secolo ai margini della memoria collettiva. Giarraffa era presente all’incontro, e la sua partecipazione ha permesso di approfondire il lavoro sulle fonti documentarie che sta alla base dell’opera.

«La ricerca storica restituisce alla memoria cittadina la figura del tenore comisano Angelo Adamo, protagonista della vita musicale italiana dell’Ottocento», ha detto la sindaca Maria Rita Schembari. Per la prima cittadina il volume è «un lavoro prezioso che restituisce alla città di Comiso un frammento della propria identità culturale».

La presentazione si è svolta nell’ambito della 12ª edizione delle Giornate Internazionali de I Parchi Letterari. All’organizzazione hanno contribuito il Comune di Comiso, il Parco Letterario Gesualdo Bufalino, la Pro Loco di Comiso, il Club per l’UNESCO di Comiso e l’Inner Wheel Italia – Club di Vittoria-Comiso. Tra le promotrici figurano le presidenti delle associazioni coinvolte: Maria Stella Micieli per la Pro Loco, Tina Vittoria D’Amato per il Club per l’UNESCO e Maria Nunziata D’Amato Salvo per l’Inner Wheel Club Vittoria-Comiso.

«Recuperare la figura di Angelo Adamo significa restituire dignità e visibilità a un nostro concittadino che, attraverso il talento e la passione per la musica, seppe affermarsi in un contesto artistico di grande prestigio», ha dichiarato la presidente della Pro Loco Maria Stella Micieli.

Micieli si è poi soffermata sul metodo dell’autore: «La ricerca di Domenico Giarraffa dimostra quanto sia importante continuare a indagare le fonti, custodire le testimonianze del passato e trasformarle in occasioni di conoscenza e crescita culturale per le nuove generazioni».