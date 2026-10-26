AIL Ragusa compie vent’anni e li celebra con un convegno di due giorni su ricerca, assistenza e cura delle malattie del sangue. L’appuntamento è per venerdì 6 e sabato 7 novembre al Relais Antica Badia, in Corso Italia 125, a Ragusa.

Il convegno si intitola «20 Anni di AIL Ragusa – Dati, Sfide e Nuove Prospettive» e riunirà medici, ricercatori e professionisti sanitari. È aperto anche alla formazione professionale: prevede crediti ECM per medici, psicologi, biologi e professionisti sanitari, riconosciuti in base agli orari di presenza indicati nel programma.

La prima giornata, venerdì 6 novembre, sarà dedicata alla ricerca no profit e ai dati della rete regionale del Registro tumori. Si parlerà anche dell’analisi epidemiologica delle neoplasie emolinfopoietiche in provincia di Ragusa.

Sabato 7 novembre il programma passa all’esperienza dell’associazione: la storia di AIL Ragusa, la gestione del paziente, il sostegno psicologico, il servizio di trasporto e le testimonianze. Chiuderà i lavori una tavola rotonda sulle sfide future per un mondo senza cancro.

L’associazione affianca da vent’anni i pazienti onco-ematologici e le loro famiglie, tra assistenza, solidarietà e sostegno alla ricerca. La presidente Cettina Migliorisi ha spiegato il lavoro svolto: «In questi anni abbiamo lavorato per rispondere alle necessità dei pazienti onco-ematologici della provincia di Ragusa, ascoltando i loro bisogni e cercando di migliorare la loro qualità di vita durante la malattia».

Secondo la presidente, i servizi dell’associazione sono gratuiti grazie al lavoro di più soggetti: «Tutti i servizi che abbiamo istituito sono gratuiti, grazie ai nostri sostenitori, alla collaborazione con l’ASP e il Dipartimento di Ematologia e all’impegno dei volontari».

Migliorisi ha indicato anche gli obiettivi per il futuro: «La sfida per i prossimi anni è coinvolgere sempre più persone, soprattutto i giovani, nella nostra missione, sostenere la ricerca e contribuire a rendere le leucemie sempre più curabili».

Per informazioni e iscrizioni si può contattare AIL Ragusa O.d.V. al numero 0932 1838744 o al cellulare 338 6937371, oppure scrivere a ailragusa@gmail.com.