Antonella Salerno è la nuova presidente della Pro Loco Mazzarelli, l’associazione di Marina di Ragusa. L’ha eletta il Direttivo nella riunione dedicata al rinnovo delle cariche sociali.

Salerno prende il posto di Antonio Carnemolla, che si è dimesso per impegni professionali e per seguire altri progetti personali e culturali. Nel gruppo dirigente Cecilia Tumino resta vicepresidente e Giuseppe Alabiso segretario, mentre Gianni Cascone diventa tesoriere.

Alla riunione hanno partecipato anche i due nuovi componenti del Direttivo, Giuseppe Abbotto ed Enza Armenia. Sono entrati per surroga, con una delibera dell’ultima assemblea ordinaria.

«Sono veramente felice e orgogliosa della fiducia che il Direttivo ha riposto in me», ha detto la neopresidente, che fa parte della Pro Loco da diversi anni. Salerno ha ricordato i mesi segnati dal cambio di presidenza e dalle procedure burocratiche della transizione: «Nonostante questo, siamo riusciti a portare avanti le iniziative della stagione estiva e a chiudere ‘col botto’. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto: abbiamo imparato a conoscerci e a suddividere i compiti in base alle attitudini e alle competenze di ciascuno».

Secondo la presidente, il ruolo dell’associazione deve tenere conto di come è cambiata la frazione. «Marina di Ragusa è cambiata negli ultimi anni: da località prettamente balneare è diventata un luogo in cui tante persone hanno scelto di vivere anche in inverno», ha spiegato. Per questo l’attività della Pro Loco, ha aggiunto, «non può limitarsi a offrire eventi e intrattenimento ai turisti, ma deve soprattutto rispondere alle esigenze dei residenti, che ci chiedono ascolto e attenzione ai loro bisogni».

Salerno ha parlato di una «responsabilità enorme» e ha chiesto ai cittadini di dare una mano: «Per farlo abbiamo bisogno anche di una partecipazione attiva, di persone disposte, come noi, a mettersi a disposizione degli altri».