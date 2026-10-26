Credito d’imposta Zes e iperammortamento sono al centro del seminario che l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa organizza martedì 27 ottobre nella propria sede, in via Nino Martoglio 5.

L’incontro, dal titolo «I nuovi incentivi alle imprese: dal credito d’imposta Zes alla super deduzione dell’iperammortamento», si terrà dalle 15,30 alle 18,30 nella sala conferenze «Giovanni Di Blasi». Il relatore sarà Ernesto Gatto, pubblicista, revisore legale e ragioniere commercialista, che rappresenta l’Italia a Bruxelles presso Accountancy Europe. L’evento è organizzato in collaborazione con Eutekne Formazione e Sistemi.

Il programma riguarda le novità normative sul credito d’imposta Zes: quali investimenti sono agevolabili, come si accede ai benefici, quali sono gli aspetti contabili e i controlli previsti. Una parte sarà dedicata alla super deduzione introdotta dall’iperammortamento.

Si parlerà anche della cumulabilità degli incentivi, dei modelli di comunicazione, delle certificazioni richieste e dei rischi di disconoscimento delle agevolazioni in sede di verifica.

Il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia, ha collegato l’appuntamento alla situazione delle aziende locali. «Viviamo una fase particolarmente importante per il sistema produttivo del nostro territorio» ha dichiarato. «Le misure agevolative previste dalla normativa nazionale rappresentano un’opportunità concreta per favorire la crescita, l’innovazione e la competitività delle imprese. È fondamentale che professionisti e imprenditori abbiano piena consapevolezza degli strumenti oggi disponibili e delle corrette modalità di accesso ai benefici».

Aurnia ha legato l’iniziativa all’aggiornamento degli iscritti: «Come Ordine professionale abbiamo il dovere di promuovere momenti di approfondimento qualificato che consentano ai nostri iscritti di aggiornarsi costantemente e di offrire un’assistenza sempre più efficace alle aziende».

Sul relatore, il presidente ha aggiunto: «La presenza di un relatore di elevato profilo come il dottor Ernesto Gatto costituisce un valore aggiunto per comprendere al meglio le opportunità e gli adempimenti connessi alle nuove misure incentivanti».