Perdere peso è spesso considerato il principale obiettivo di una dieta. Quando la bilancia segna cinque chili in meno, la soddisfazione è immediata: significa che il percorso intrapreso sta dando risultati. Ma quei cinque chili corrispondono davvero soltanto a grasso?

Non necessariamente. Durante un dimagrimento, soprattutto quando si seguono regimi alimentari molto restrittivi, l’organismo perde anche massa muscolare. Un aspetto che merita particolare attenzione dopo i 40-50 anni, quando mantenere muscoli, forza e autonomia diventa ancora più importante per la salute e la qualità della vita.

Perdere peso non significa sempre perdere solo grasso

Il peso corporeo è il risultato di diversi componenti: massa grassa, muscoli, acqua e altri tessuti. Per questo motivo, il numero indicato dalla bilancia non è sufficiente per capire se il dimagrimento sta avvenendo nel modo più favorevole.

Due persone possono perdere entrambe cinque chili, ma ottenere risultati molto diversi. Una potrebbe aver ridotto soprattutto la massa grassa, mantenendo una buona quantità di muscoli. L’altra potrebbe aver perso anche una parte significativa della massa muscolare.

Il peso finale sarebbe lo stesso, ma le conseguenze sul corpo, sul metabolismo e sulla forza potrebbero essere molto differenti.

Il ruolo dell’esercizio fisico

Una recente metanalisi del 2026, che ha preso in esame 21 studi e 1.334 persone, ha evidenziato che i programmi di dimagrimento associati all’esercizio fisico aiutano a preservare meglio la massa priva di grasso, che comprende soprattutto muscoli e altri tessuti non adiposi.

Questo risultato conferma l’importanza di non affidarsi esclusivamente alla riduzione delle calorie. Una corretta alimentazione è fondamentale, ma l’attività fisica, e in particolare l’allenamento della forza, può contribuire a proteggere la massa muscolare durante il dimagrimento.

Come dimagrire proteggendo i muscoli

Per ridurre il grasso corporeo senza sacrificare inutilmente forza e muscoli, è utile considerare alcuni elementi fondamentali.

Non puntare soltanto sulla dieta

Un’alimentazione equilibrata deve creare un deficit calorico sostenibile, evitando restrizioni eccessive. Diete troppo drastiche possono favorire una perdita di peso rapida, ma anche aumentare il rischio di perdere massa muscolare e di recuperare successivamente i chili persi.

Allenare la forza con regolarità

Pesi, macchine, elastici ed esercizi a corpo libero possono aiutare a mantenere e sviluppare la muscolatura. In generale, l’allenamento della forza dovrebbe essere praticato almeno due volte alla settimana, adattando intensità e modalità alle proprie condizioni fisiche e al proprio livello di esperienza.

Assumere proteine a sufficienza

Uova, pesce, carne, legumi e latticini possono contribuire a raggiungere un adeguato apporto proteico. La quantità più adatta varia in base all’età, al peso, all’attività fisica e allo stato di salute: per questo, in caso di dubbi o esigenze specifiche, è consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato.

Valutare più del semplice peso

Oltre alla bilancia, è importante osservare la forza, le misure corporee, la composizione corporea, il livello di energia e la capacità di svolgere le attività quotidiane. Questi indicatori possono offrire una visione più completa dei progressi.

L’obiettivo non è soltanto pesare meno

Un dimagrimento efficace non dovrebbe essere valutato esclusivamente in base ai chili persi. L’obiettivo è ridurre il grasso corporeo preservando, per quanto possibile, muscoli, forza e salute.

Per raggiungere questo risultato servono strategie personalizzate, un’alimentazione adeguata, attività fisica regolare e un monitoraggio costante dei progressi. Un percorso costruito sulle esigenze individuali può aiutare a evitare gli errori più comuni e a rendere il dimagrimento più sostenibile nel tempo.

Un dimagrimento efficace non dovrebbe essere valutato esclusivamente in base ai chili persi. L’obiettivo è ridurre il grasso corporeo preservando, per quanto possibile, muscoli, forza e salute.

È proprio su questo principio che si basa il percorso personalizzato di dimagrimento proposto nei centri Vitality di Ragusa, Modica, Vittoria e Gela.

Il programma combina allenamenti personalizzati, assistenza professionale e controlli periodici della composizione corporea, con l’obiettivo di aiutare le persone a ridurre il grasso in eccesso preservando il più possibile la massa muscolare.

Un approccio che sposta l’attenzione dal semplice numero sulla bilancia alla qualità del dimagrimento, per ottenere risultati più sostenibili e migliorare non soltanto l’aspetto fisico, ma anche forza, benessere e qualità della vita.

Per saperne di più: https://www.vitality.fitness/percorsi/dimagrimento-ok/