Si celebrano oggi, lunedì 26 ottobre, alle ore 16 a Santa Croce Camerina i funerali di don Giovanni Mandarà, sacerdote della diocesi di Ragusa. La morte è stata annunciata dalla diocesi di Ragusa con un messaggio di cordoglio. Il vescovo, mons. Giuseppe La Placa, ha affidato don Mandarà alla preghiera della comunità: «Il Signore lo accolga nel Suo Regno di luce e di pace».
Il programma diffuso dalla diocesi prevedeva la camera ardente domenica 25 ottobre, dalle 9 alle 11, nella casa di riposo “Beata Maria Schininà”, in via M. Teresa di Calcutta 11 a Ragusa. Dalle 12 la salma doveva essere trasferita ed esposta nella chiesa del Carmine di Santa Croce Camerina.
Le esequie si terranno nella Chiesa Madre San Giovanni Battista, in Santa Croce Camerina.