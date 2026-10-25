Uno studente di 15 anni di Ragusa, Martin Barone, ha preso parte domenica 18 ottobre a Roma alla registrazione di «New Generations», il nuovo varietà ideato e diretto da Marcello Favola negli studi Gold TV.

Martin frequenta l’indirizzo Aeronautico dell’ITC «Fabio Besta» di Ragusa. È stato selezionato con i casting nazionali, a cui hanno partecipato circa 100 ragazzi e ragazze arrivati da diverse parti d’Italia. Per lui è stata la prima volta in uno studio televisivo professionale.

Il programma riprende lo spirito dello storico «Non è la Rai» e lo reinterpreta in chiave contemporanea. Favola, conduttore e talent scout, lo ha costruito intorno a musica, intrattenimento, moda e momenti di confronto tra giovani. Durante la registrazione del 18 ottobre i partecipanti sono stati impegnati in diversi momenti di spettacolo, tra cui due sfilate di moda.

Il varietà punta a dare visibilità a ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e alla loro capacità di stare davanti alle telecamere. Le registrazioni si svolgono negli studi romani di Gold TV, con una prospettiva di diffusione televisiva nazionale.

Accanto alla scuola, Martin coltiva da anni lo sport: fin da piccolo ha praticato calcio, basket, rugby e boxe. Nello stesso tempo si è appassionato alla musica e al canto. Tra gli artisti che ascolta ci sono Geolier, Ultimo, Tanani e diversi cantautori italiani.

Il giovane ragusano si è avvicinato anche alla recitazione, partecipando ad attività teatrali e ad altre esperienze nel mondo dello spettacolo. Il set romano di «New Generations» è stato il suo primo debutto televisivo a livello nazionale, arrivato mentre prosegue il percorso di studi all’istituto Besta.