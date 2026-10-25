Ignoti avrebbero tentato di introdursi nell’acquedotto di Scoglitti, la frazione costiera di Vittoria. Secondo quanto denunciato dall’assessore comunale, avrebbero manomesso una saracinesca dell’acqua e cercato di forzare la porta d’accesso alla zona delle vasche.

A rendere noto l’episodio è l’assessore comunale di Vittoria Cesare Campailla, che lo definisce un fatto gravissimo. «Hanno tentato di entrare all’interno dell’acquedotto di Scoglitti, hanno manomesso una saracinesca dell’acqua e stavano cercando di sfondare la porta d’ingresso delle vasche. È una cosa assurda», ha dichiarato.

L’impianto è una struttura strategica per l’approvvigionamento idrico della frazione. Per questo, secondo l’assessore, il tentativo di intrusione preoccupa più di un comune atto vandalico. «Stanno succedendo fatti gravi. Entrare all’interno dell’acquedotto è una cosa troppo grave», ha aggiunto Campailla.

L’assessore ha lanciato un appello ai cittadini perché collaborino con le forze dell’ordine. «Chiamo tutti a raccolta. Se qualcuno vede qualcosa di sospetto deve informare immediatamente la polizia, anche in maniera anonima. Può sembrare una banalità o un dettaglio insignificante, ma per gli investigatori potrebbe rivelarsi importante».

Campailla ha chiesto alla popolazione di segnalare subito movimenti insoliti o presenze sospette nelle aree sensibili del territorio, senza sottovalutare alcun particolare.

Restano da chiarire l’identità di chi ha agito e lo scopo dell’intrusione nell’impianto idrico di Scoglitti.