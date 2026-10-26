La Polizia di Stato ha messo a segno un’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Modica. L’attività, che ha visto l’impiego congiunto degli uomini della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato di P.S. di Modica e delle Unità Cinofile della Polizia di Stato, s’inserisce nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio focalizzati nelle aree di maggior aggregazione giovanile della città.

Nel corso delle attività, i poliziotti hanno notato una donna modicana di 46 anni che, alla vista delle pattuglie, ha tentato di dileguarsi verso la propria abitazione per eludere la controllo. Raggiunta tempestivamente dagli agenti prima che potesse disfarsi di alcune dosi di crack, ha opposto una forte resistenza provocando lesioni agli operatori intervenuti.

Trattenuta e riportata alla calma, il controllo è stato esteso alla sua abitazione. La perquisizione, eseguita con il prezioso supporto del cane antidroga, ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 45 grammi di cocaina, 1,5 grammi di hashish, 1 grammo di crack e materiale vario destinato al porzionamento e al confezionamento delle dosi.

La quarantaseienne è stata quindi tratta in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, e posta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Per i medesimi fatti è stato altresì deferito in stato di libertà il compagno convivente, fatta salva la presunzione di innocenza fino al definitivo giudizio.

Nel medesimo contesto operativo, i controlli sono stati estesi alla residenza di un quarantacinquenne del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. A seguito della perquisizione presso il suo domicilio, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 19,39 grammi di hashish. E per tale motivo è stato segnalato all’A.G.