Ci sono traguardi che non si misurano soltanto con i numeri, con le dimensioni di un locale o con i risultati raggiunti. Ci sono storie che parlano di coraggio, dedizione e sacrifici quotidiani, capaci di trasformare un sogno in una realtà concreta. È la storia di Alice e Andrea Giannone, che stasera a Scicli hanno festeggiato un momento speciale del loro percorso: l’inaugurazione della nuova sede della loro pasticceria, a dieci anni dall’inizio di un’avventura fatta di impegno, passione e fiducia nel futuro.

L’apertura del nuovo locale rappresenta molto più di un semplice cambiamento di indirizzo. È il simbolo di un percorso che continua e di una crescita costruita passo dopo passo, grazie alla fiducia dei clienti, al sostegno degli amici e alla collaborazione di quanti hanno condiviso questa esperienza.

Durante la cerimonia, Alice ha ripercorso con emozione le tappe di questi dieci anni, ricordando le fatiche affrontate e le soddisfazioni che hanno accompagnato il cammino della coppia. Un racconto sincero, nel quale il successo professionale si intreccia inevitabilmente con la storia personale e familiare.

Perché dietro ogni dolce c’è un lavoro fatto di precisione, competenza e passione. E dietro ogni attività che riesce a crescere ci sono persone che, anche nei momenti più difficili, trovano la forza di andare avanti.

Tra i momenti più emozionanti dell’inaugurazione, il ricordo di un amico scomparso, che nel giorno della prima apertura nel marzo del 2016 aveva regalato ad Andrea e Alice due piante. Nel tempo, quelle piante sono cresciute insieme all’attività e oggi hanno trovato posto anche all’ingresso della nuova sede.

Un gesto semplice, ma carico di significato. Portarle nella nuova casa ha voluto dire conservare un legame prezioso, dimostrando come alcuni ricordi continuino ad accompagnare il presente anche quando le persone che li hanno resi speciali non ci sono più.

Nel racconto di Alice è emerso anche il ricordo della nonna di Andrea, presente al taglio del nastro della prima inaugurazione nel 2016.

Accanto a questi affetti, il ringraziamento a collaboratori, artigiani, familiari e clienti, protagonisti di una storia che non sarebbe stata la stessa senza il contributo di ciascuno. Tra i momenti più significativi dell’inaugurazione, la presenza di padre Davide Lutri, che ha impartito la benedizione alla nuova sede, accompagnando simbolicamente l’inizio di questo nuovo capitolo della storia di Andrea e Alice.

Nel suo intervento, il sacerdote ha posto l’accento sui valori della famiglia, esprimendo parole di plauso per Andrea e Alice e per il percorso che hanno costruito insieme, senza dimenticare i loro tre figli, Giuseppe, Samuele e Stefano Maria.

Un riconoscimento che ha dato alla cerimonia un significato ancora più profondo, andando oltre l’aspetto professionale dell’inaugurazione. La famiglia è emersa come il cuore del progetto, il punto di riferimento da cui partire e la forza con cui affrontare le sfide quotidiane.

La benedizione di padre Davide Lutri ha così accompagnato non soltanto l’apertura di una nuova attività, ma anche il cammino di una famiglia che, attraverso il lavoro, l’amore e la condivisione, ha saputo trasformare un sogno in una storia di crescita e di speranza.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, che ha sottolineato l’importanza delle attività artigianali per l’economia locale e il contributo che esperienze imprenditoriali come quella di Andrea e Alice possono offrire alla promozione del territorio. Parole importanti anche dalla madrina dell’inaugurazione, Anna Chiara Vitagliani, amica della coppia da dieci anni, che ha richiamato il valore del lavoro vissuto come espressione d’amore, senza dimenticare l’importanza di dedicare tempo agli affetti.

A Scicli, la nuova pasticceria diventa così il simbolo di un traguardo importante e, allo stesso tempo, di una nuova partenza. Perché alcuni sogni, quando vengono coltivati con costanza e condivisi con le persone giuste, non si esauriscono con il primo successo: trovano nuove forme per continuare a crescere.