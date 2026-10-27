La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 11 milioni di articoli nei magazzini di un grossista di Misterbianco. Più di 10 milioni sono oggetti per Halloween, in gran parte destinati ai bambini, privi delle certificazioni minime di sicurezza e delle indicazioni per il consumatore.

L’intervento è stato eseguito dai finanzieri del I Gruppo di Catania. Rientra in un piano straordinario di controlli avviato in vista del 31 ottobre contro la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle norme. Nei magazzini i militari hanno trovato zucche, maschere, teschi, unghie finte, giocattoli e altri accessori in plastica. Erano pronti per essere immessi sul mercato, anche se non riportavano le indicazioni essenziali previste dalla legge.

Oltre al sequestro amministrativo, è scattato il ritiro immediato della merce dal commercio. Al titolare dell’attività sono state contestate sanzioni amministrative che, nel massimo, arrivano complessivamente a oltre 35mila euro. Il responsabile è stato inoltre segnalato alle autorità competenti.

Secondo la Guardia di Finanza, la mancanza di informazioni su provenienza e composizione dei prodotti è un illecito amministrativo previsto dal Codice del Consumo. È anche un rischio concreto per la salute di chi li usa, perché spesso indica l’impiego di materie prime di scarsa qualità o addirittura nocive, lavorate senza rispettare gli standard europei e nazionali.

Durante l’ispezione i finanzieri hanno sequestrato anche più di un milione di carte da gioco contraffatte, con i marchi «UNO», «DOS» e «MODIANO». Per questo il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale colpevolezza dell’indagato potrà essere stabilita solo da una sentenza di condanna irrevocabile.