COMISO – Tre set, tre punti e subito tante emozioni. Non poteva cominciare meglio il campionato di Serie C femminile dell’Ovodiana – Hiperia Ardens di Comiso, che domenica 25 ottobre ha superato con un netto 3-0 la PVT Modica, giocando in casa al PalaDavolos di Comiso, inaugurando la stagione 2026/2027 con una vittoria importante, ottenuta contro un’avversaria di valore e particolarmente temibile.

Un successo che rappresenta un buon auspicio per il cammino delle biancorosse, capaci di affrontare il primo impegno ufficiale con determinazione e concretezza, conquistando l’intera posta in palio e offrendo una prima indicazione positiva sul lavoro svolto durante la preparazione. La partita ha visto l’Ardens imporre progressivamente il proprio gioco, come raccontano anche i parziali: 25-18, 25-12 e 25-11. Nel primo set le padrone di casa hanno avuto la meglio sulle avversarie con sette punti di margine, mettendo subito la gara sui binari giusti. Ancora più netto il risultato della seconda frazione, chiusa lasciando Modica a quota 12.

Nel terzo set la formazione comisana ha consolidato ulteriormente il proprio vantaggio, concedendo appena 11 punti alle avversarie e chiudendo definitivamente l’incontro. Le atlete dell’Ardens hanno mostrato una buona tenuta complessiva e la capacità di mantenere alta l’efficacia del proprio gioco nell’arco dei tre set, senza permettere alle avversarie di riaprire la partita. Il successo porta anche la condivisione in classifica, sia pure dopo una sola giornata, con il Ragusa Volley. E sarà proprio la formazione ragusana la prossima avversaria delle biancorosse: sabato 31 ottobre l’Ardens sarà impegnata in trasferta in un nuovo derby ibleo, che metterà di fronte due squadre reduci da un esordio vincente. La formazione comisana può contare sull’esperienza di Young Lye Won e Boram Alfieri, protagonisti del percorso tecnico della società, che negli ultimi anni ha portato avanti un lavoro di crescita e valorizzazione delle atlete, con particolare attenzione anche al settore giovanile.

Ma la nuova stagione dell’Ardens non è soltanto una questione di risultati sportivi. La società ha infatti appena celebrato sessant’anni di attività a Comiso, un traguardo importante che racconta una lunga storia di pallavolo, passione e impegno sul territorio. Sei decenni durante i quali generazioni di atlete, allenatori, dirigenti e famiglie hanno contribuito a costruire una realtà sportiva profondamente legata alla città.

Un patrimonio che la società continua a valorizzare, mantenendo al centro del proprio progetto tanto l’attività agonistica quanto la formazione delle nuove generazioni. Proprio quest’anno, infatti, l’Ardens ha ampliato il proprio raggio d’azione avviando anche a Vittoria l’attività della scuola volley, un nuovo passo nel percorso di crescita della società, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani alla pallavolo e ai valori educativi dello sport. La stagione 2026/2027 segna inoltre una nuova denominazione per la prima squadra, Ovodiana – Hiperia Ardens, che valorizza il sostegno dei due main sponsor Ovodiana e Hiperia, partner del progetto sportivo biancorosso, assieme a tanti altri sponsor. Il campionato è appena cominciato, ma l’Ardens ha già trovato il modo migliore per inaugurare questo nuovo capitolo della propria storia.