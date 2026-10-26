L’Istituto Archimede di Modica ha firmato una convenzione con l’AVIS comunale che porterà i volontari del dono nelle classi degli ultimi anni e che entrerà nel Piano triennale dell’offerta formativa della scuola.

A siglare l’accordo sono stati il dirigente scolastico Rosolino Balistrieri e il presidente di AVIS Modica Luca Hanna, insieme al vicepresidente Gianni Frasca, al segretario Carmelo Avola e al consigliere Giorgio Rizza, che all’Archimede insegna. È la seconda scuola modicana a stringere un patto di questo tipo con l’associazione, dopo l’Istituto Grimaldi.

La convenzione discende dall’intesa nazionale tra AVIS e Ministero dell’Istruzione e del Merito «Promuovere nelle scuole la solidarietà e i valori del dono del sangue», rinnovata per altri tre anni nel dicembre 2025. Nelle ore di educazione civica ed educazione alla salute i volontari parleranno agli studenti di donazione di sangue, plasma e cellule staminali emopoietiche, oltre che di prevenzione e di stili di vita sani.

Per le quinte è previsto il percorso **«Donare è un’arte»**, dedicato ai principi del dono: la libertà della scelta, la costanza e la gratuità.

Per AVIS Modica la firma rientra in una scelta fatta da quest’anno: formalizzare con accordi scritti la presenza nelle scuole. «La presenza della nostra associazione nelle scuole vanta ormai una tradizione di diversi anni – ha dichiarato Hanna a nome del direttivo – Da quest’anno abbiamo scelto di siglare protocolli d’intesa con gli istituti che ci accolgono per le nostre attività di sensibilizzazione, così da strutturare al meglio il nostro lavoro in classe».

Il presidente ha indicato anche l’obiettivo del lavoro con gli studenti: «L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi e far comprendere loro l’importanza del gesto del dono e dell’aiuto verso chi si trova in difficoltà a causa di problemi di salute. Vogliamo rendere la nostra presenza negli istituti sempre più efficace e incisiva».

Dal lato della scuola, Balistrieri ha parlato di un rapporto di lunga data con l’associazione: «Con l’AVIS, in particolare, il rapporto è consolidato. Da quando sono qui, abbiamo sempre collaborato».

L’accordo troverà posto nella sezione del PTOF dedicata a protocolli e convenzioni, e il documento sarà approvato entro novembre, secondo il dirigente. «Il Piano è in fase di predisposizione e lo approveremo entro novembre, al massimo nei primi giorni di dicembre, prima dell’apertura delle iscrizioni a gennaio – ha spiegato Balistrieri – Una volta approvato, il PTOF viene pubblicato su Scuola in Chiaro, dove è accessibile a tutte le famiglie».