Un ragazzo di 15 anni è morto a Siracusa dopo lo scontro tra lo scooter su cui viaggiava con il padre e un’automobile. L’incidente è avvenuto ieri sera in via Lo Surdo, nel quartiere della Pizzuta.

Il quindicenne era in sella allo scooter insieme al padre quando il mezzo per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto guidata da una donna di 60 anni, rimasta sotto choc. Secondo le prime informazioni nell’impatto il ragazzo è caduto sull’asfalto e ha battuto la testa contro un palo della segnaletica verticale. Padre e figlio indossavano entrambi il casco. Anche il padre è rimasto ferito.

I sanitari del 118 sono intervenuti subito e hanno trasportato il ragazzo in ospedale. È morto stamattina.

Le cause dello scontro sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. I rilievi servono ad accertare i fatti e non indicano di per sé una responsabilità.

Il ragazzo frequentava un liceo di Siracusa. La sua morte ha colpito i compagni di classe, e l’istituto lo ha ricordato con un post sul proprio profilo social.