La soprano vittoriese Silvia Di Falco ha portato il bel canto italiano in Sudafrica con due concerti a Casa Italia, a Johannesburg, inseriti nel programma della Settimana della cultura italiana. Con lei, al pianoforte, c’era la siracusana Cristina Gianino.

L’invito è arrivato all’Associazione Ragusani nel Mondo. La comunità siciliana di Johannesburg, d’intesa con quella dei giuliani guidata da Nick Giuricich, le aveva chiesto di proporre il nome di una soprano. La scelta è caduta su Di Falco, tra le premiate della 31ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, che si è svolta sabato 25 luglio. I concerti si sono tenuti nella seconda decade di ottobre con il patrocinio del Consolato italiano di Johannesburg, del Comites, presieduto da Giorgio De Valle, e di diverse associazioni.

In sala c’erano italiani residenti in Sudafrica e personalità sudafricane. «La performance dei due artisti ha riscosso un generale apprezzamento, e i due eventi sono stati classificati tra i migliori e i più apprezzati tra quelli inseriti nel folto programma predisposto dal Consolato Italiano», ha dichiarato Sebastiano D’Angelo, direttore dell’associazione.

Secondo D’Angelo, le due musiciste potrebbero tornare presto in Sudafrica per appuntamenti istituzionali, come le celebrazioni della Festa della Repubblica del 2 giugno. Il direttore ha riferito che intese di massima in questo senso sono state definite con l’ambasciatore d’Italia Alberto Vecchi.

Quella di ottobre è la decima iniziativa dei Ragusani nel Mondo in Sudafrica. Le precedenti hanno coinvolto la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi, due rassegne di cinema italiano e siciliano con i registi Pasquale Scimeca, Vito Zagarrio e Nello Correale, l’attrice catanese Tiziana Lodato e il critico Sebastiano Gesù, scomparso. Ci sono stati poi due concerti del cantante Lorenzo Licitra con Peppe Arezzo, sfilate della stilista modicana Loredana Roccasalva e convegni su temi ambientali.

Nel Paese vive una comunità italiana di circa 80 mila persone, metà delle quali siciliane. Il punto di riferimento a Johannesburg è l’Associazione dei Siciliani del Sudafrica, fondata oltre trent’anni fa dai coniugi Francesca e Salvatore Cristaudi. Lui è stato presidente del Comites e attualmente guida la Confederazione delle associazioni degli italiani del Sudafrica.