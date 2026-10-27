Furto nella notte al punto vendita Bruno Euronics di Modica: i ladri sarebbero entrati in azione intorno all’una e si sarebbero impossessati di merce il cui valore è ancora da quantificare.

Secondo le prime informazioni, per mettere a segno il colpo sarebbero stati utilizzati un’automobile e un furgone, entrambi rubati, sui quali sarebbe stata caricata la refurtiva.

Restano da stabilire quante persone abbiano partecipato al furto e l’entità del bottino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Modica, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.