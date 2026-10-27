Tre minorenni sono stati denunciati ad Acate dai Carabinieri in due controlli distinti: un 16enne per detenzione di hashish ai fini di spaccio, un 14enne e un 15enne per il furto aggravato di un ciclomotore.

Il primo episodio nasce da un controllo stradale in orario serale dei militari della Stazione di Acate. I Carabinieri hanno fermato un’auto guidata da un 19enne, con a bordo un amico di 16 anni. Il forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo li ha spinti a perquisire i due.

Il 16enne, seduto sul lato passeggero, ha consegnato 11 involucri di hashish, per un peso complessivo di 10 grammi. Il conducente nascondeva addosso una dose della stessa sostanza.

Considerata la suddivisione in dosi, i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione del minorenne, dove hanno trovato altri 10 grammi di hashish. Il 19enne è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa per detenzione a uso personale; il 16enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria minorile di Catania.

Il secondo caso riguarda due ragazzi ancora più giovani. I militari della Compagnia di Vittoria hanno fermato ad Acate un 14enne e un 15enne a bordo di un ciclomotore che, dagli accertamenti, è risultato rubato in via Duca d’Aosta.

Secondo i Carabinieri, i due avrebbero ammesso il furto. Il mezzo è stato restituito al proprietario e i ragazzi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Si tratta di ipotesi di accusa che dovranno trovare conferma nel contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge.