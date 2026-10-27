Da martedì Comiso e Milano Malpensa sono collegate da un volo diretto. Wizz Air opera la nuova rotta tre volte a settimana, con biglietti in vendita a partire da 19,99 euro.

Il collegamento è stato inaugurato dalla compagnia insieme a Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. I voli sono in programma ogni martedì, giovedì e sabato. Si prenotano sul sito wizzair.com oppure attraverso l’app ufficiale della compagnia. Secondo Wizz Air, la tratta offre a chi vive nel Sud-Est siciliano un’opportunità in più per raggiungere la Lombardia per lavoro, studio, turismo o per far visita a parenti e amici.

La rotta per Malpensa arriva in una fase di crescita della compagnia sullo scalo ibleo. Secondo i dati diffusi da Wizz Air, dall’inizio del 2026 sono stati operati quasi 200 voli da e per Comiso, con un incremento del 160% rispetto allo stesso periodo del 2025. La compagnia, che si presenta come la seconda in Italia per quota di mercato, ha indicato il nuovo collegamento come parte di un investimento continuo negli aeroporti della Sicilia orientale.

Cresce anche il numero di posti. Nell’intero anno Wizz Air mette a disposizione sullo scalo oltre 40.000 posti, con un aumento della capacità superiore al 197% rispetto al 2025: in termini concreti, quasi il triplo dell’offerta dell’anno precedente. Per l’aeroporto di Comiso si tratta di un collegamento con il principale scalo del Nord-Ovest, utilizzato sia da chi viaggia verso Milano sia da chi prosegue verso altre destinazioni.

L’offerta attualmente in vendita da Comiso comprende due rotte: Milano Malpensa e Tirana, in Albania. La prima lega lo scalo ibleo alla rete nazionale della compagnia, la seconda a quella internazionale.