Un motociclista è rimasto ferito in uno scontro con un’auto a Marina di Ragusa, all’incrocio tra la Sp 89 e la Sr 82. È il quadrivio che collega Donnalucata, Scicli e Playa Grande.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 e ha coinvolto un’Audi e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro.

Sul posto è arrivato il personale del 118 della postazione di Marina di Ragusa, che ha soccorso il motociclista. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato lesioni agli arti inferiori in seguito all’urto.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ragusa, incaricati di ricostruire come è avvenuto lo scontro. Dopo l’incidente è stato necessario anche un intervento per ripulire il manto stradale e rimettere in sicurezza la carreggiata. La dinamica è ancora in fase di accertamento.