Ragusa ha un autobus serale per il Centro: ha preso il via, in via sperimentale, la Linea 6 Notte, che collega diversi quartieri della città al cuore commerciale ogni venerdì sera.

L’avvio è stato annunciato dal sindaco Peppe Cassì. Il bus passa ogni 45 minuti, nella fascia oraria dalle 20:30 all’1:30. Secondo il sindaco, la linea è pensata soprattutto per i ragazzi che partecipano ai Venerdì Liceali e per chi vuole raggiungere il Centro senza usare l’auto.

«Continuiamo così a perseguire una strategia chiara – ha detto Cassì – per il Centro: consentire a tutti, e in particolar modo ai giovani interessati ai Venerdì Liceali, di raggiungerlo comodamente e senza ricerca di parcheggio.»

Per l’amministrazione la linea ha anche un obiettivo economico. «Questa Linea rappresenta una misura fondamentale per animare le nostre piazze e dare un supporto concreto agli esercizi commerciali», ha aggiunto il sindaco.

Il percorso prevede 15 fermate, a partire da via Sergio Ramelli:

Via Sergio Ramelli 18 Via Norvegia Via E. Fieramosca 226 Via E. Fieramosca 168 Via E. Fieramosca 104 Via E. Fieramosca 88 Via Fanfulla da Lodi 30 Corso Vittorio Veneto 779 Via Archimede 343 Via del Plebiscito 32 Via Ugo La Malfa Viale Europa 6 Piazza San Giovanni Via G. Carducci Via Archimede 343

Cassì ha annunciato che nelle prossime settimane il Comune punterà ad attivare altre linee serali, con collegamenti verso piazza Stazione, punto di riferimento per le navette da e per Ibla, e verso il terminal Scalo Merci.