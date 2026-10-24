Ragusa ha un autobus serale per il Centro: ha preso il via, in via sperimentale, la Linea 6 Notte, che collega diversi quartieri della città al cuore commerciale ogni venerdì sera.
L’avvio è stato annunciato dal sindaco Peppe Cassì. Il bus passa ogni 45 minuti, nella fascia oraria dalle 20:30 all’1:30. Secondo il sindaco, la linea è pensata soprattutto per i ragazzi che partecipano ai Venerdì Liceali e per chi vuole raggiungere il Centro senza usare l’auto.
«Continuiamo così a perseguire una strategia chiara – ha detto Cassì – per il Centro: consentire a tutti, e in particolar modo ai giovani interessati ai Venerdì Liceali, di raggiungerlo comodamente e senza ricerca di parcheggio.»
Per l’amministrazione la linea ha anche un obiettivo economico. «Questa Linea rappresenta una misura fondamentale per animare le nostre piazze e dare un supporto concreto agli esercizi commerciali», ha aggiunto il sindaco.
Il percorso prevede 15 fermate, a partire da via Sergio Ramelli:
- Via Sergio Ramelli 18
- Via Norvegia
- Via E. Fieramosca 226
- Via E. Fieramosca 168
- Via E. Fieramosca 104
- Via E. Fieramosca 88
- Via Fanfulla da Lodi 30
- Corso Vittorio Veneto 779
- Via Archimede 343
- Via del Plebiscito 32
- Via Ugo La Malfa
- Viale Europa 6
- Piazza San Giovanni
- Via G. Carducci
- Via Archimede 343
Cassì ha annunciato che nelle prossime settimane il Comune punterà ad attivare altre linee serali, con collegamenti verso piazza Stazione, punto di riferimento per le navette da e per Ibla, e verso il terminal Scalo Merci.