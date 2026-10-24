Esce per l’etichetta Kido Music “Where are you?”, il primo disco da leader di Valentina Cappello, disponibile da sabato 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Otto composizioni originali scritte dalla trombettista siciliana per un quintetto jazz che include anche trombone, pianoforte/tastiere, basso elettrico e batteria. Il titolo nasce da una domanda profondamente legata alla vita di qualsiasi musicista, fatta di continui spostamenti e lunghi periodi lontano da casa, e ancor di piú a quella di Valentina che, lavorando anche per mare, ha potuto osservare il mondo da una prospettiva di costante mutevolezza: la dimensione del viaggio, dunque, diventa strumento per interrogarsi sulla propria identità.

Ciascuna composizione rappresenta una tappa di questo percorso e traduce in musica esperienze, paesaggi, incontri e stati d’animo differenti. Tra i brani dell’album, in particolare “Echoes of his brass” è una jazz ballad dedicata alla memoria del trombettista Giacomo Uncini, scomparso prematuramente nel febbraio 2025.

Il repertorio spazia dallo swing al funky, attraversando atmosfere modali e influenze più contemporanee. Il risultato è un linguaggio personale nel quale la tradizione jazzistica rappresenta un punto di partenza, non un limite, e viene reinterpretata grazie al vissuto e alla sensibilità dei cinque musicisti. Lo stesso vale per l’attaccamento alle proprie radici, la Sicilia, come forma di resistenza alla cosiddetta “fuga dei cervelli”, a cui, tuttavia, si affianca una prospettiva musicale aperta e contemporanea, dovuta alle esperienze dei singoli con musicisti provenienti da tutto il mondo e al lavoro di Valentina in ambito orchestrale come sulle navi da crociera.

Un viaggio in musica che sará eseguito dal vivo, contestualmente alla pubblicazione del disco, sabato 24 ottobre dalle ore 21 al Teatro Naselli di Cosimo (RG). Tra gli ospiti saranno presenti il trombettista, docente e Yamaha International trumpet artist il M° Maurizio Agosta, il percussionista portoghese Ricardo Costa Oliveira, Marcos Siqueira, bassista di origini brasiliane, e Gianbattista Corti, rappresentante per Yamaha Music in Italia. La serata, inoltre, sarà presentata dal conduttore Gianvito Messina. Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Dice Valentina Cappello del disco, “Where are you?”: «Il progetto nasce dal desiderio di raccontare, attraverso la musica, le esperienze che mi hanno cambiata e le persone che hanno lasciato un segno nel mio percorso. Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di viaggiare, conoscere musicisti provenienti da realtà diverse e osservare il mondo da prospettive sempre nuove. Tutto questo è confluito nelle composizioni dell’album, in cui il mare diventa il punto di osservazione privilegiato di un viaggio che è allo stesso tempo geografico, umano e interiore.Questo disco rappresenta anche una tappa importante del mio percorso personale e musicale.

A causa di un problema neurologico ho dovuto imparare a suonare la tromba con la mano sinistra, ricostruendo la mia tecnica e il mio rapporto con lo strumento. È stato un cambiamento complesso, che mi ha insegnato a trovare nuove possibilità anche quando la strada sembra prendere una direzione inaspettata».