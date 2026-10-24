Il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, Giorgio Assenza, difende i 174,3 milioni di euro per gli investimenti territoriali inseriti nella manovra finanziaria regionale approvata dall’Ars. Secondo lui, è la voce su cui si concentrano le critiche delle opposizioni.

La manovra vale nel complesso 1,3 miliardi di euro. Tra le misure ci sono 200 milioni per la Super Zes a sostegno delle imprese, interventi contro il caro-gasolio, risorse per marinerie e agricoltura e sostegni a famiglie, sanità, occupazione e diritto alla casa. Una parte dei fondi riguarda la gestione delle emergenze idriche e dei rifiuti.

«Meno polemiche e più fatti: investire direttamente nei territori significa rispondere ai bisogni reali delle nostre comunità e costruire opportunità concrete di sviluppo. Tutto il resto è solo propaganda pretestuosa», ha dichiarato il capogruppo di FdI.

Assenza ha attaccato le opposizioni, che secondo lui hanno bollato come «mance» gli investimenti territoriali: «A fronte di una manovra di questo respiro assistiamo alla solita narrazione distorta delle opposizioni». Per il capogruppo si tratta invece di fondi per opere pubbliche, strade e scuole: «Chi parla così dimostra di non conoscere le esigenze dei cittadini: parliamo di fondi che vanno a finanziare opere pubbliche, strade più sicure, messa in sicurezza delle scuole, riqualificazione di spazi comunitari e tutela del nostro straordinario patrimonio artistico e culturale. Interventi attesi da anni che finalmente vedono la luce».

Il deputato ha richiamato anche i finanziamenti destinati alla provincia di Ragusa: «I finanziamenti ottenuti per la provincia di Ragusa ne sono una dimostrazione lampante. Non ci facciamo distrarre dai toni strumentalmente polemici: continuiamo a lavorare per portare risultati tangibili a Ragusa e in tutta la Sicilia».

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI NORMATIVE GENERALI E FONDI SPECIALI

Riferimento Beneficiario / Destinatario Descrizione dell’intervento / Finalità Importo (€) Art. 32 Comune di Comiso Fondo per gli investimenti territoriali (L.R. 13 marzo 2026 n. 5) 50.000 Art. 48 Soc. Interporti / Vittoria Acquisizione autoporto comunale, messa in sicurezza e studio fattibilità TE 500.000 Art. 89 c.1.2 Comuni (Comiso, Ragusa, Pozzallo, ecc.) Acquisto Scuolabus per il trasporto di alunne e personale scolastico (75.000/comune) 1.575.000 Norma Gen. Ex Province Ragusa ed Enna Trasferimento straordinario per il Centenario dell’istituzione (1.000.000/ente) 2.000.000

SEZIONE 2: INTERVENTI NEGLI ENTI PUBBLICI (PARTE 1)

Ente beneficiario Oggetto dei lavori / Destinazione d’uso Importo (€) Comune di Modica Adeguamento e messa in sicurezza cimiteri di circoli e confraternite (Ciclone Harry) 2.000.000 ASP di Ragusa Completamento degli interventi del presidio ospedaliero “Nino Baglieri” di Modica 4.000.000 Comune di Ragusa Eliminazione barriere architettoniche vecchio granaio Ibla 150.000 Comune di Acate Tensostruttura palestra plesso scolastico di Via Neghelli 70.000 Comune di Giarratana Impermeabilizzazione e messa in sicurezza della palestra comunale 50.000 Comune di Acate Copertura campi da tennis e beach tennis dell’impianto sportivo “Pietro Bellomo” 150.000 Comune di Acate Lavori di manutenzione straordinaria e climatizzazione plessi scolastici comunali 50.000 Comune di Acate Adeguamento della segnaletica stradale e acquisto e posa in opera di dissuasori 50.000 Comune di Santa Croce Camerina Riqualificazione e ammodernamento sedi stradali Circonvallazione Pezze e Via Pirandello 200.000 Comune di Santa Croce Camerina Riqualificazione e ammodernamento strada comunale S.C. 6 Punta Secca Caucana 300.000 Comune di Santa Croce Camerina Potenziamento illuminazione strada comunale n. 7 Santa Croce C. – Casuzze 100.000 Comune di Ragusa Miglioramento del tratto stradale Ospedale San Giovanni Paolo II – S.P. 13 700.000 Comune di Ragusa Lavori di miglioramento campetto Parrocchia di San Pier Giuliano 60.000 Comune di Ragusa Realizzazione nuovo campo sportivo polivalente Oratorio San Pio X 210.000 Comune di Comiso Pavimentazione del manto stradale delle vie del territorio comunale 800.000 Comune di Comiso Pavimentazione del manto stradale delle vie della Frazione di Pedalino 400.000 Comune di Comiso Interventi di riqualificazione del Cimitero comunale 700.000

SEZIONE 2: INTERVENTI NEGLI ENTI PUBBLICI (PARTE 2)

ENTE BENEFICIARIO OGGETTO DEI LAVORI / DESTINAZIONE D’USO IMPORTO (€) Comune di Comiso Interventi di manutenzione straordinaria griglie e caditoie 200.000 Comune di Comiso Interventi di riqualificazione 790.000 Comune di Comiso Copertura termoisolante e opere accessorie Scuola dell’infanzia G. Mazzini 400.000 Comune di Comiso Stazione autobus Via Gandhi e Via delle Betulle e adeguamento viabilità connessa 800.000 Comune di Monterosso Almo Manutenzione straordinaria viabilità comunale della Strada in contrada Utra 200.000 Comune di Giarratana Manutenzione straordinaria viabilità comunale 100.000 Libero Consorzio Ragusa Manutenzione S.P. n. 3 sotto Chiaramonte-Acate e n. 4 Comiso-Grammichele 500.000 Libero Consorzio Ragusa Manutenzione e sicurezza Asse litoraneo n. 85-105 e 15 (Scoglitti-Santa Croce) 500.000 IACP Ragusa Interventi di recupero edilizio 390.000 Comune di Vittoria Lavori di ristrutturazione Campo Sportivo Lucarella a Scoglitti 120.000 Comune di Santa Croce Camerina Completamento illuminazione Strada comunale n. 24 S. Croce – Punta Braccetto 80.000 Comune di Santa Croce Camerina Completamento illuminazione ex S.P. 120 Strada per Casuzze e di Via Vignazze 80.000 Libero Consorzio Ragusa Manutenzione campo calcetto, locali e viabilità Centro Polivalente c.da Montesano (Modica) 160.000 Libero Consorzio Ragusa Manutenzione straordinaria S.P. 43 Caitina – Cava Gucciarda – Sampieri 170.000 Comune di Monterosso Almo Realizzazione Parchi Giochi inclusivi 150.000 Comune di Modica Efficientamento energetico e condizionamento Teatro Garibaldi 400.000 Comune di Vittoria Riqualificazione urbana Via Paolo Arias 140.000 Libero Consorzio Ragusa Nuovi impianti illuminazione S.P. 95 sino a S.P. 127 (tratto C.da Spinazza-Scicli) 170.000 Libero Consorzio Ragusa Impianto illuminazione S.P. 2 primo tratto 170.000 Libero Consorzio Ragusa Manutenzione straordinaria Pala Rizza a Modica 275.000 Libero Consorzio Ragusa Manutenzione straordinaria Torri Faro presso lo stadio di c.da Caitina a Modica 190.000 Comune di Scicli Manutenzione straordinaria Mercato ortofrutticolo 250.000 Comune di Ispica Manutenzione straordinaria Ex Mercato 100.000 Comune di Ispica Lavori riqualificazione Cimitero comunale 100.000 Comune di Ispica Manutenzione Istituto “Leonardo da Vinci” e Istituto “Padre Pio” 100.000 Comune di Ispica Manutenzione straordinaria rete stradale 170.000 Comune di Ispica Riqualificazione Piazzetta P. Pietro Iabichella e… 50.000

SEZIONE 2: INTERVENTI NEGLI ENTI PUBBLICI (PARTE 3)

ENTE BENEFICIARIO OGGETTO DEI LAVORI / DESTINAZIONE D’USO IMPORTO (€) Comune di Ispica Realizzazione centro comunale di raccolta di prossimità C.da Marina Marza 50.000 Comune di Ispica Riqualificazione Chiosco Via Duca degli Abruzzi 50.000 Comune di Ispica Manutenzione e regimentazione acque meteoriche Strada comunale Giamporcaro-Ispica 100.000 Libero Consorzio Ragusa Ampliamento illuminazione SP 59 e vie limitrofe c.da San Giacomo 50.000 Comune di Ispica Manutenzione straordinaria Strada comunale ex SP 48 150.000 Libero Consorzio Ragusa Nuovi impianti illuminazione SP 127 115.000 Comune di Ragusa Manutenzione straordinaria Parco giochi Via Monte Cervino 100.000 Comune di Acate Manutenzione straordinaria strade cittadine 100.000 Comune di Vittoria Valorizzazione ex Cinema Barone e Garibaldi 1.000.000 Comune di Acate Efficientamento energetico strade comunali Via Roma e Via Umberto 200.000 Comune di Ragusa Rifacimento dei campi di gara e esercizio immobili in c.da Selvaggio (maneggio) 70.000 Comune di Ispica Riqualificazione, ammodernamento e pensiline attesa trasporto pubblico 50.000 Comune di Pozzallo Realizzazione area giochi, parco pubblico inclusivo e spazi sportivi 50.000 Comune di Ragusa Realizzazione piazzetta attrezzata c.da Tre Casuzze 100.000 Comune di Chiaramonte Gulfi Impianto di videosorveglianza 450.000 Comune di Modica Manutenzione, riqualificazione e sicurezza infrastrutture viarie centro e extraurbane 2.000.000 Comune di Vittoria Dragaggio Porto di Scoglitti 3.000.000

SUBTOTALE ENTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI GENERALI (SEZIONI 1 & 2): 27.595.000 €

SEZIONE 3: INTERVENTI PER ENTI ECCLESIASTICI ED EDILIZIA RELIGIOSA

ENTE / PARROCCHIA BENEFICIARIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO / OPERA RISANATRICE IMPORTO (€) Chiesa Madre San Giorgio Modica Realizzazione Museo delle reliquie e manutenzione della Chiesa 200.000 Parrocchia Maria SS. Nunziata di Ragusa Realizzazione recinzione esterna e manutenzione del verde 170.000 Parrocchia Santa Maria La Nova di Scicli Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza interna ed esterna delle 6 cupole 150.000 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ragusa Riqualificazione e ristrutturazione dei campetti sportivi Centro giovanile Carlo Acutis 200.000 Chiesa San Giovanni Battista di Pozzallo Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei locali parrocchiali 425.000 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Scicli Restauro gruppo scultoreo Cappella del Crocifisso, cappella reliquiario e vara lignea 125.000 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Comiso Manutenzione straordinaria 150.000 Diocesi di Ragusa Manutenzione straordinaria Parrocchie Sant’Antonio, San Bartolo e Chiesa Madre Giarratana 140.000 Provincia Frati Minori Cappuccini di Sicilia Manutenzione straordinaria della Chiesa del Convento Frati Minori Cappuccini di Modica 600.000 Opera San Giovanni Bosco Ristrutturazione impianti sportivi e spazi aggregativi Oratorio Salesiano di Modica 150.000 Parrocchia Resurrezione di Vittoria Efficientamento energetico della Chiesa e dei locali annessi 100.000 Parrocchia San Pietro di Modica Manutenzione e conservazione del patrimonio artistico all’interno della Chiesa 100.000 Parrocchia Madonna delle Lacrime di Modica Lavori di ampliamento della Chiesa e superamento delle barriere architettoniche 500.000 Chiesa Madre di San Giorgio di Modica Manutenzione straordinaria della Chiesa di Santa Lucia 300.000 Chiesa di San Paolo di Pozzallo Manutenzione straordinaria e rifacimento facciate 120.000 Associazione religiosa Chiesa Emmanuel di Ragusa Lavori di completamento del Primo stralcio della Chiesa evangelica 400.000 Parrocchia Maria Assunta di Marina di Modica Manutenzione straordinaria e arredo urbano spazio antistante la Chiesa 80.000 Parrocchia SS Redentore in Quartarella di Modica Intervento di restauro della Chiesa e acquisto di arredi 50.000 Parrocchia delle Grazie in Barco di Modica Ristrutturazione della canonica 50.000

SUBTOTALE ENTI ECCLESIASTICI (19 INTERVENTI): 3.930.000 €

TOTALE GENERALE STANZIAMENTI (2026): 31.525.000 €