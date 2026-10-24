Il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, Giorgio Assenza, difende i 174,3 milioni di euro per gli investimenti territoriali inseriti nella manovra finanziaria regionale approvata dall’Ars. Secondo lui, è la voce su cui si concentrano le critiche delle opposizioni.
La manovra vale nel complesso 1,3 miliardi di euro. Tra le misure ci sono 200 milioni per la Super Zes a sostegno delle imprese, interventi contro il caro-gasolio, risorse per marinerie e agricoltura e sostegni a famiglie, sanità, occupazione e diritto alla casa. Una parte dei fondi riguarda la gestione delle emergenze idriche e dei rifiuti.
«Meno polemiche e più fatti: investire direttamente nei territori significa rispondere ai bisogni reali delle nostre comunità e costruire opportunità concrete di sviluppo. Tutto il resto è solo propaganda pretestuosa», ha dichiarato il capogruppo di FdI.
Assenza ha attaccato le opposizioni, che secondo lui hanno bollato come «mance» gli investimenti territoriali: «A fronte di una manovra di questo respiro assistiamo alla solita narrazione distorta delle opposizioni». Per il capogruppo si tratta invece di fondi per opere pubbliche, strade e scuole: «Chi parla così dimostra di non conoscere le esigenze dei cittadini: parliamo di fondi che vanno a finanziare opere pubbliche, strade più sicure, messa in sicurezza delle scuole, riqualificazione di spazi comunitari e tutela del nostro straordinario patrimonio artistico e culturale. Interventi attesi da anni che finalmente vedono la luce».
Il deputato ha richiamato anche i finanziamenti destinati alla provincia di Ragusa: «I finanziamenti ottenuti per la provincia di Ragusa ne sono una dimostrazione lampante. Non ci facciamo distrarre dai toni strumentalmente polemici: continuiamo a lavorare per portare risultati tangibili a Ragusa e in tutta la Sicilia».
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI NORMATIVE GENERALI E FONDI SPECIALI
|Riferimento
|Beneficiario / Destinatario
|Descrizione dell’intervento / Finalità
|Importo (€)
|Art. 32
|Comune di Comiso
|Fondo per gli investimenti territoriali (L.R. 13 marzo 2026 n. 5)
|50.000
|Art. 48
|Soc. Interporti / Vittoria
|Acquisizione autoporto comunale, messa in sicurezza e studio fattibilità TE
|500.000
|Art. 89 c.1.2
|Comuni (Comiso, Ragusa, Pozzallo, ecc.)
|Acquisto Scuolabus per il trasporto di alunne e personale scolastico (75.000/comune)
|1.575.000
|Norma Gen.
|Ex Province Ragusa ed Enna
|Trasferimento straordinario per il Centenario dell’istituzione (1.000.000/ente)
|2.000.000
SEZIONE 2: INTERVENTI NEGLI ENTI PUBBLICI (PARTE 1)
|Ente beneficiario
|Oggetto dei lavori / Destinazione d’uso
|Importo (€)
|Comune di Modica
|Adeguamento e messa in sicurezza cimiteri di circoli e confraternite (Ciclone Harry)
|2.000.000
|ASP di Ragusa
|Completamento degli interventi del presidio ospedaliero “Nino Baglieri” di Modica
|4.000.000
|Comune di Ragusa
|Eliminazione barriere architettoniche vecchio granaio Ibla
|150.000
|Comune di Acate
|Tensostruttura palestra plesso scolastico di Via Neghelli
|70.000
|Comune di Giarratana
|Impermeabilizzazione e messa in sicurezza della palestra comunale
|50.000
|Comune di Acate
|Copertura campi da tennis e beach tennis dell’impianto sportivo “Pietro Bellomo”
|150.000
|Comune di Acate
|Lavori di manutenzione straordinaria e climatizzazione plessi scolastici comunali
|50.000
|Comune di Acate
|Adeguamento della segnaletica stradale e acquisto e posa in opera di dissuasori
|50.000
|Comune di Santa Croce Camerina
|Riqualificazione e ammodernamento sedi stradali Circonvallazione Pezze e Via Pirandello
|200.000
|Comune di Santa Croce Camerina
|Riqualificazione e ammodernamento strada comunale S.C. 6 Punta Secca Caucana
|300.000
|Comune di Santa Croce Camerina
|Potenziamento illuminazione strada comunale n. 7 Santa Croce C. – Casuzze
|100.000
|Comune di Ragusa
|Miglioramento del tratto stradale Ospedale San Giovanni Paolo II – S.P. 13
|700.000
|Comune di Ragusa
|Lavori di miglioramento campetto Parrocchia di San Pier Giuliano
|60.000
|Comune di Ragusa
|Realizzazione nuovo campo sportivo polivalente Oratorio San Pio X
|210.000
|Comune di Comiso
|Pavimentazione del manto stradale delle vie del territorio comunale
|800.000
|Comune di Comiso
|Pavimentazione del manto stradale delle vie della Frazione di Pedalino
|400.000
|Comune di Comiso
|Interventi di riqualificazione del Cimitero comunale
|700.000
SEZIONE 2: INTERVENTI NEGLI ENTI PUBBLICI (PARTE 2)
|ENTE BENEFICIARIO
|OGGETTO DEI LAVORI / DESTINAZIONE D’USO
|IMPORTO (€)
|Comune di Comiso
|Interventi di manutenzione straordinaria griglie e caditoie
|200.000
|Comune di Comiso
|Interventi di riqualificazione
|790.000
|Comune di Comiso
|Copertura termoisolante e opere accessorie Scuola dell’infanzia G. Mazzini
|400.000
|Comune di Comiso
|Stazione autobus Via Gandhi e Via delle Betulle e adeguamento viabilità connessa
|800.000
|Comune di Monterosso Almo
|Manutenzione straordinaria viabilità comunale della Strada in contrada Utra
|200.000
|Comune di Giarratana
|Manutenzione straordinaria viabilità comunale
|100.000
|Libero Consorzio Ragusa
|Manutenzione S.P. n. 3 sotto Chiaramonte-Acate e n. 4 Comiso-Grammichele
|500.000
|Libero Consorzio Ragusa
|Manutenzione e sicurezza Asse litoraneo n. 85-105 e 15 (Scoglitti-Santa Croce)
|500.000
|IACP Ragusa
|Interventi di recupero edilizio
|390.000
|Comune di Vittoria
|Lavori di ristrutturazione Campo Sportivo Lucarella a Scoglitti
|120.000
|Comune di Santa Croce Camerina
|Completamento illuminazione Strada comunale n. 24 S. Croce – Punta Braccetto
|80.000
|Comune di Santa Croce Camerina
|Completamento illuminazione ex S.P. 120 Strada per Casuzze e di Via Vignazze
|80.000
|Libero Consorzio Ragusa
|Manutenzione campo calcetto, locali e viabilità Centro Polivalente c.da Montesano (Modica)
|160.000
|Libero Consorzio Ragusa
|Manutenzione straordinaria S.P. 43 Caitina – Cava Gucciarda – Sampieri
|170.000
|Comune di Monterosso Almo
|Realizzazione Parchi Giochi inclusivi
|150.000
|Comune di Modica
|Efficientamento energetico e condizionamento Teatro Garibaldi
|400.000
|Comune di Vittoria
|Riqualificazione urbana Via Paolo Arias
|140.000
|Libero Consorzio Ragusa
|Nuovi impianti illuminazione S.P. 95 sino a S.P. 127 (tratto C.da Spinazza-Scicli)
|170.000
|Libero Consorzio Ragusa
|Impianto illuminazione S.P. 2 primo tratto
|170.000
|Libero Consorzio Ragusa
|Manutenzione straordinaria Pala Rizza a Modica
|275.000
|Libero Consorzio Ragusa
|Manutenzione straordinaria Torri Faro presso lo stadio di c.da Caitina a Modica
|190.000
|Comune di Scicli
|Manutenzione straordinaria Mercato ortofrutticolo
|250.000
|Comune di Ispica
|Manutenzione straordinaria Ex Mercato
|100.000
|Comune di Ispica
|Lavori riqualificazione Cimitero comunale
|100.000
|Comune di Ispica
|Manutenzione Istituto “Leonardo da Vinci” e Istituto “Padre Pio”
|100.000
|Comune di Ispica
|Manutenzione straordinaria rete stradale
|170.000
|Comune di Ispica
|Riqualificazione Piazzetta P. Pietro Iabichella e…
|50.000
SEZIONE 2: INTERVENTI NEGLI ENTI PUBBLICI (PARTE 3)
|ENTE BENEFICIARIO
|OGGETTO DEI LAVORI / DESTINAZIONE D’USO
|IMPORTO (€)
|Comune di Ispica
|Realizzazione centro comunale di raccolta di prossimità C.da Marina Marza
|50.000
|Comune di Ispica
|Riqualificazione Chiosco Via Duca degli Abruzzi
|50.000
|Comune di Ispica
|Manutenzione e regimentazione acque meteoriche Strada comunale Giamporcaro-Ispica
|100.000
|Libero Consorzio Ragusa
|Ampliamento illuminazione SP 59 e vie limitrofe c.da San Giacomo
|50.000
|Comune di Ispica
|Manutenzione straordinaria Strada comunale ex SP 48
|150.000
|Libero Consorzio Ragusa
|Nuovi impianti illuminazione SP 127
|115.000
|Comune di Ragusa
|Manutenzione straordinaria Parco giochi Via Monte Cervino
|100.000
|Comune di Acate
|Manutenzione straordinaria strade cittadine
|100.000
|Comune di Vittoria
|Valorizzazione ex Cinema Barone e Garibaldi
|1.000.000
|Comune di Acate
|Efficientamento energetico strade comunali Via Roma e Via Umberto
|200.000
|Comune di Ragusa
|Rifacimento dei campi di gara e esercizio immobili in c.da Selvaggio (maneggio)
|70.000
|Comune di Ispica
|Riqualificazione, ammodernamento e pensiline attesa trasporto pubblico
|50.000
|Comune di Pozzallo
|Realizzazione area giochi, parco pubblico inclusivo e spazi sportivi
|50.000
|Comune di Ragusa
|Realizzazione piazzetta attrezzata c.da Tre Casuzze
|100.000
|Comune di Chiaramonte Gulfi
|Impianto di videosorveglianza
|450.000
|Comune di Modica
|Manutenzione, riqualificazione e sicurezza infrastrutture viarie centro e extraurbane
|2.000.000
|Comune di Vittoria
|Dragaggio Porto di Scoglitti
|3.000.000
SUBTOTALE ENTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI GENERALI (SEZIONI 1 & 2): 27.595.000 €
SEZIONE 3: INTERVENTI PER ENTI ECCLESIASTICI ED EDILIZIA RELIGIOSA
|ENTE / PARROCCHIA BENEFICIARIA
|DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO / OPERA RISANATRICE
|IMPORTO (€)
|Chiesa Madre San Giorgio Modica
|Realizzazione Museo delle reliquie e manutenzione della Chiesa
|200.000
|Parrocchia Maria SS. Nunziata di Ragusa
|Realizzazione recinzione esterna e manutenzione del verde
|170.000
|Parrocchia Santa Maria La Nova di Scicli
|Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza interna ed esterna delle 6 cupole
|150.000
|Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ragusa
|Riqualificazione e ristrutturazione dei campetti sportivi Centro giovanile Carlo Acutis
|200.000
|Chiesa San Giovanni Battista di Pozzallo
|Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei locali parrocchiali
|425.000
|Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Scicli
|Restauro gruppo scultoreo Cappella del Crocifisso, cappella reliquiario e vara lignea
|125.000
|Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Comiso
|Manutenzione straordinaria
|150.000
|Diocesi di Ragusa
|Manutenzione straordinaria Parrocchie Sant’Antonio, San Bartolo e Chiesa Madre Giarratana
|140.000
|Provincia Frati Minori Cappuccini di Sicilia
|Manutenzione straordinaria della Chiesa del Convento Frati Minori Cappuccini di Modica
|600.000
|Opera San Giovanni Bosco
|Ristrutturazione impianti sportivi e spazi aggregativi Oratorio Salesiano di Modica
|150.000
|Parrocchia Resurrezione di Vittoria
|Efficientamento energetico della Chiesa e dei locali annessi
|100.000
|Parrocchia San Pietro di Modica
|Manutenzione e conservazione del patrimonio artistico all’interno della Chiesa
|100.000
|Parrocchia Madonna delle Lacrime di Modica
|Lavori di ampliamento della Chiesa e superamento delle barriere architettoniche
|500.000
|Chiesa Madre di San Giorgio di Modica
|Manutenzione straordinaria della Chiesa di Santa Lucia
|300.000
|Chiesa di San Paolo di Pozzallo
|Manutenzione straordinaria e rifacimento facciate
|120.000
|Associazione religiosa Chiesa Emmanuel di Ragusa
|Lavori di completamento del Primo stralcio della Chiesa evangelica
|400.000
|Parrocchia Maria Assunta di Marina di Modica
|Manutenzione straordinaria e arredo urbano spazio antistante la Chiesa
|80.000
|Parrocchia SS Redentore in Quartarella di Modica
|Intervento di restauro della Chiesa e acquisto di arredi
|50.000
|Parrocchia delle Grazie in Barco di Modica
|Ristrutturazione della canonica
|50.000
SUBTOTALE ENTI ECCLESIASTICI (19 INTERVENTI): 3.930.000 €
TOTALE GENERALE STANZIAMENTI (2026): 31.525.000 €