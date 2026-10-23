Una donna di 40 anni residente nel Trapanese è stata denunciata dalla polizia per truffa aggravata e riciclaggio. Secondo l’accusa, è l’intestataria della carta prepagata su cui un automobilista di Comiso ha versato il premio di una polizza auto che non esisteva.

Le indagini del Commissariato di Comiso sono partite dalla querela dell’uomo. L’assicurazione del suo veicolo stava per scadere e lui aveva chiesto un preventivo online, lasciando tra i dati richiesti anche il numero di cellulare. Poco dopo lo hanno chiamato alcuni falsi operatori assicurativi. Con insistenza, lo hanno convinto a pagare la somma concordata con una ricarica PostePay.

Il raggiro è emerso quando i presunti truffatori hanno chiesto un secondo pagamento, questa volta per rilasciare il contrassegno assicurativo. A quel punto l’automobilista ha capito di essere stato ingannato e si è rivolto alla polizia.

Gli agenti sono risaliti alla titolare della carta ricaricabile. La donna è stata denunciata a piede libero e segnalata all’autorità giudiziaria. Per lei vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

La Polizia di Stato invita a fare attenzione alle offerte di polizze sul web e a diffidare di chi chiede di pagare con carte prepagate. Prima di sottoscrivere un contratto conviene verificare che il sito e la compagnia compaiano negli elenchi ufficiali dell’IVASS, l’istituto che vigila sulle assicurazioni.