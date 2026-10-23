Un accordo tra Comuni per coordinare turismo e mobilità attorno all’aeroporto di Comiso sarà firmato sabato 24 ottobre a Gela, in un incontro con la compagnia Aeroitalia e gli operatori turistici della zona. L’obiettivo indicato dai promotori è fare dello scalo ibleo l’aeroporto di riferimento della Sicilia centrale.

L’appuntamento è alle 11 nella Pinacoteca comunale di Gela. Allo stesso tavolo siederanno le amministrazioni comunali di Gela e Comiso e la Provincia di Ragusa, che i promotori indicano come soci della Sac. Nel corso della mattinata è prevista la firma di un accordo istituzionale tra i Comuni coinvolti.

L’intesa servirà, secondo i promotori, a coordinare sviluppo turistico e mobilità di un’area che parte dal Golfo di Gela, attraversa i comuni della Piana e arriva fino al territorio dei Monti Erei. Il lavoro preparatorio è attribuito alle associazioni Fly Comiso e Brainstorming, che negli ultimi mesi hanno fatto dialogare istituzioni e aziende.

Per Aeroitalia sarà presente Massimo Di Perna. La compagnia opera i voli in continuità territoriale da Comiso verso Roma e Milano e, secondo gli organizzatori, all’incontro saranno presentate novità operative e di sviluppo per lo scalo.

L’incontro arriva a ridosso di un cambio di programmazione già annunciato. Come abbiamo raccontato il 6 ottobre, da domenica 25 ottobre partono da Comiso due voli settimanali ciascuno per Pisa, Napoli, Venezia e Malta, finanziati con una gara regionale da 3 milioni di euro vinta da Aeroitalia. Con le nuove rotte lo scalo dovrebbe arrivare a 32 voli a settimana.

In continuità territoriale Aeroitalia garantisce 14 voli settimanali per Roma Fiumicino e 7 per Milano Linate, fino al 31 ottobre 2028. Napoli e Venezia sono collegamenti nuovi, mentre Pisa diventa attiva tutto l’anno; Malta è l’unica destinazione estera.

La partecipazione all’incontro di sabato è aperta a operatori, stampa e cittadini. L’appuntamento è per le 11 alla Pinacoteca comunale di Gela.