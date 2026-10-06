Dal 25 ottobre l’aeroporto di Comiso avrà otto voli settimanali in più. Arrivano due nuove rotte nazionali, verso Napoli e Venezia, e un collegamento internazionale con Malta, mentre Pisa diventa una destinazione servita tutto l’anno.

Il potenziamento è finanziato dalla Regione con una gara da 3 milioni di euro, aggiudicata ad Aeroitalia. Il programma dura dodici mesi a partire da domenica 25 ottobre 2026 e prevede due frequenze settimanali per ciascuna delle quattro destinazioni. L’obiettivo è dare all’offerta dello scalo della Sicilia sudorientale più stabilità anche fuori dalla stagione estiva.

Le quattro rotte del piano sono Comiso–Pisa, Comiso–Napoli, Comiso–Venezia e Comiso–Malta, ciascuna con due voli a settimana. Pisa era già tra le destinazioni del Pio La Torre e con il nuovo programma resta attiva per tutto l’anno. Napoli e Venezia sono invece collegamenti nuovi e allargano i voli diretti da Comiso verso il resto d’Italia. Malta è l’unica destinazione estera del pacchetto.

Gli otto voli in più non sono tutta l’offerta dello scalo. Con la nuova programmazione Comiso dovrebbe arrivare a 32 voli settimanali complessivi, contando anche le rotte già operative.

Tra queste ci sono i voli in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Anche questi sono operati da Aeroitalia e resteranno attivi fino al 31 ottobre 2028. Il programma prevede 14 voli settimanali per Fiumicino e sette per Linate. Si aggiungono i collegamenti con Milano Malpensa, serviti anche da Wizz Air.

In alcuni periodi dell’anno l’offerta del Pio La Torre può crescere ancora con voli stagionali, come quelli per Bologna e Torino, che si aggiungono ai collegamenti annuali.