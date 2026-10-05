Volontari e studenti hanno ripulito dai graffiti i muri di piazzetta Grimaldi, a Modica Bassa, prima di una delle quattro serate del Cinema di Quartiere. La rassegna di film all’aperto è promossa dallo spazio di comunità ModicAltra e a settembre ha chiuso la sua quinta edizione.

La pulizia si è fatta prima della proiezione di giovedì 17 settembre. Ci sono voluti due pomeriggi di lavoro volontario, con il Comitato Centro storico e alcuni studenti dell’Istituto Santa Marta Ciaceri, armati di pennelli. Secondo ModicAltra non si trattava di street art, ma di «imbrattamenti che sfregiavano uno spazio di valore storico», in uno degli angoli più antichi del centro.

La rassegna si è svolta nei quattro giovedì di settembre. È passata dai vialetti di Marina a Modica Alta, da piazzetta Grimaldi al quartiere Sorda. L’associazione parla di un bilancio positivo e, per ogni serata, di «una partecipazione numerosa e attenta di cittadini, famiglie e bambini». Secondo gli organizzatori un ruolo decisivo l’hanno avuto i comitati di quartiere: hanno aiutato a scegliere i luoghi, a organizzare le serate e a coinvolgere i residenti.

La serata finale, giovedì 24 settembre alla Sorda, ha dato spazio al Pattoxrestare. È il movimento che ModicAltra ha sottoscritto con altre 60 associazioni siciliane per fare del diritto a restare in Sicilia «una questione politica». Secondo l’associazione, ne è nato un confronto con il pubblico «ricco di domande e interventi».

Anche l’edizione 2025 si era chiusa con la Sorda al centro. Il 4 ottobre dello scorso anno ModicAltra aveva presentato alla città il report «Non c’è peggior Sorda di chi vuol costruire». Il documento riguarda la trasformazione urbanistica del quartiere e la tutela delle sue ville storiche e delle case rurali. L’associazione ha annunciato che su quel lavoro ci sono nuovi sviluppi, da presentare presto alla città.

La rassegna è finanziata anche da un crowdfunding ancora aperto. Si può contribuire dai canali social @modicaltra, cercando «Cinema di Quartiere 2026» su gofundme.com oppure tramite paypal.com/paypalme/modicaltra.