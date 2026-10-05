Il diciannovenne Gabriel ha superato il concorso di ammissione alla Scuola Superiore di Catania. Il sindaco di Ragusa ha reso pubblico il risultato con un messaggio di congratulazioni.

Lo studente ha conseguito la maturità classica e ha ricevuto il «Premio Verdirame» come miglior studente dell’anno scolastico 2025/2026. Da poco si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania.

L’ammissione alla Scuola Superiore è arrivata nei giorni scorsi. Il sindaco ha definito il concorso «selettivo» e la Scuola un «centro di formazione d’eccellenza». Per il giovane si tratta, sempre secondo le sue parole, di «una nuova soddisfazione».

Il primo cittadino ha letto il risultato come un traguardo che guarda avanti: «Un passo avanti all’insegna del merito, per un futuro ancora tutto da costruire ma già contrassegnato da impegno e determinazione».