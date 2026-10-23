La compagnia Godot di Ragusa ha presentato nella Maison di via Carducci la 21a edizione di Palchi Diversi, che nel 2017 coinciderà con i trent’anni di attività. Ancora una volta la presentazione, sabato e domenica scorsi, è avvenuta con la formula della conferenza – spettacolo in cui la presentazione del cartellone diventa essa stessa un momento teatrale. I direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso hanno accompagnato gli spettatori alla scoperta della stagione 2026/2027, alternando anticipazioni, momenti di leggerezza e passaggi più intensi, con la partecipazione dei bravissimi attori e due momenti speciali che hanno visto protagonisti anche i piccoli allievi.

La serata ha reso omaggio a tre autori legati a importanti ricorrenze: Carlo Collodi, autore de “Le avventure di Pinocchio”, a 200 anni dalla nascita; Dario Fo, drammaturgo, attore e premio Nobel per la Letteratura nel 1997, nel centenario della nascita; Gabriel García Márquez, scrittore colombiano, premio Nobel per la Letteratura nel 1982, il cui centenario cade nel 2027.

Gli omaggi non si sono esauriti nella presentazione: trovano spazio anche nel programma, con spettacoli e appuntamenti dedicati. «Ci piace che la presentazione della stagione sia un’occasione per stare insieme al nostro pubblico, non soltanto per annunciare i titoli in programma – dichiarano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – Per questo abbiamo scelto, ancora una volta, di raccontare il cartellone attraverso il teatro, la musica e l’ironia, alternando il divertimento a momenti più intensi. Ci avviciniamo ai trent’anni di attività e sentiamo il desiderio di condividere questo traguardo attraverso il lavoro che amiamo: portare in scena storie, incontrare persone e continuare a cercare nuove strade». Il cartellone si apre dal 30 ottobre al 1° novembre con “Ubu Re” di Alfred Jarry, che torna alla Maison GoDoT dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno. Grottesco, provocatorio e irriverente, il testo mette in scena le contraddizioni del potere attraverso una comicità corrosiva. Seguono due incontri di approfondimento sul rapporto tra teatro e cinema, legati ai grandi anniversari della stagione e condotti dal critico Danilo Amione e dal prof. Giuseppe Traina. Il 15 novembre è dedicato a Dario Fo, per ripercorrere l’opera di un autore che ha fatto della satira e della libertà espressiva il cuore del proprio teatro. Il 13 dicembre è la volta di Carlo Collodi, con un incontro su Pinocchio tra cinema e teatro a 200 anni dalla nascita dell’autore.

Dal 18 al 20 dicembre il tema prosegue in scena con “Le avventure di Pinocchio”, spettacolo a metà tra teatro di narrazione e messa in scena. Nei fine settimana dal 22 al 31 gennaio e dal 12 al 14 febbraio la Maison GoDoT ospita “Madre Courage e i suoi figli” di Bertolt Brecht. Portare un testo così complesso in uno spazio raccolto mette al centro la recitazione e la vicinanza tra attori e spettatori, chiamati a confrontarsi con i temi della guerra, della sopravvivenza e delle contraddizioni umane. Dal 5 al 14 marzo è la volta di “Federica Bisegna racconta L’amore ai tempi del colera”, appuntamento dedicato a Gabriel García Márquez nel centenario della nascita: attraverso la voce e l’interpretazione di Bisegna, il pubblico si avvicina allo scrittore colombiano e a una storia in cui amore, attesa e tempo diventano protagonisti.

Nei fine settimana dal 2 al 18 aprile, arriva “Eros e Britney: l’evoluzione può attendere”, commedia satirica scritta da Federica Bisegna, con una coppia e una famiglia di “nuovi trogloditi” alle prese con situazioni paradossali. A chiudere la stagione, dal 7 al 9 maggio, sarà ancora Brecht con “L’eccezione e la regola”, testo sui rapporti di potere, sulla giustizia e sulla responsabilità individuale e collettiva, adatto anche a ragazzi dai 12 anni in su. La regia degli spettacoli è di Vittorio Bonaccorso, mentre Federica Bisegna cura adattamenti e costumi.

Come sempre spazio anche a “Palchi Diversi Ragazzi”. A novembre va in scena “Il Mago di Oz”, spettacolo di Federica Bisegna tratto dall’opera di L. Frank Baum e nato dal lavoro dello scorso anno con i Laboratori Baby e Junior. A gennaio 2027 è la volta de “Il sentiero fantastico”, con testi e costumi di Federica Bisegna, e a febbraio “Carnevale alla Maison GoDoT”, una festa dedicata alle favole e ai bambini in maschera. Accanto agli spettacoli prosegue il lavoro di formazione e di avvicinamento delle nuove generazioni alla lettura e al teatro. È già partito “Narralibro – Sfoglia, Gioca, Racconta”, il progetto ideato da Benedetta D’Amato e curato insieme ad Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino, in cui le storie escono dalle pagine e diventano racconto, gioco e occasione per sperimentare il linguaggio teatrale. Dopo il primo incontro di domenica 11 ottobre, gli appuntamenti proseguono il 15 novembre, il 27 dicembre 2026 e il 18 aprile 2027, sempre alle ore 11. Sono inoltre ripartiti i laboratori teatrali Baby, Junior e Senior, in cui bambini, ragazzi e adulti lavorano su voce, corpo, ascolto e relazione con gli altri. Come da tradizione, il percorso si concluderà con lo spettacolo finale, in cui il lavoro dell’anno prenderà forma davanti al pubblico. (da.di.)