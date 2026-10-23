Oltre cento studenti delle scuole a indirizzo musicale di Modica saranno tra il pubblico del concerto che sabato 24 ottobre, alle 21, inaugura la stagione musicale del Teatro Garibaldi. Gli studenti entreranno gratuitamente e ascolteranno dal vivo l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dal maestro Mārtiņš Ozoliņš, nel programma «Sogni e passioni».

L’invito arriva dalla Fondazione Teatro Garibaldi, in accordo con il Teatro Massimo Bellini. Coinvolge gli Istituti Comprensivi Raffaele Poidomani, Giacomo Albo, Santa Marta-Ciaceri e Carlo Amore, il Liceo musicale Giovanni Verga, il Liceo Galilei-Campailla, l’Istituto Tecnico Archimede e l’Accademia del Musical-Gli Armonici. Secondo la Fondazione, dirigenti scolastici e docenti hanno accolto la proposta come un’occasione di crescita per i ragazzi.

Per la Fondazione, l’obiettivo è avvicinare i più giovani alla musica sinfonica e far conoscere il teatro come un luogo accessibile. Per chi studia uno strumento, la serata è anche un’occasione per ascoltare da vicino come si intrecciano le singole parti dell’orchestra e osservare il rapporto tra il direttore e i musicisti.

«Sogni e passioni» è l’appuntamento inaugurale di InTeatroMusica 2026-2027 e mette in fila quattro compositori: Paul Dukas, Franz Liszt, Camille Saint-Saëns e Pëtr Il’ič Čajkovskij. Il concerto si apre con «L’apprendista stregone» di Dukas e prosegue con il «Mefisto Valzer n. 2» di Liszt e la «Danza macabra», op. 40, di Saint-Saëns.

Di Čajkovskij l’orchestra eseguirà la suite da «La bella addormentata», op. 66a, e, a chiudere la serata, l’«Ouverture solenne 1812», op. 49.

Per l’inaugurazione della stagione il Teatro Garibaldi sarà illuminato di verde, per sensibilizzare il pubblico sulla fibrosi cistica.

Informazioni sono disponibili sulle pagine social della Fondazione, sul sito fondazioneteatrogaribaldi.it e al numero 0932 946991.