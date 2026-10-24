Il Corpo forestale della Regione Siciliana assume 94 nuovi agenti: la firma dei contratti è fissata per mercoledì 28 ottobre ed è il primo effetto dell’approvazione del Rendiconto 2025, che secondo la Regione sblocca le assunzioni.

L’annuncio arriva dall’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino. «Sono già partite le lettere di convocazione per la firma dei contratti dei nuovi assunti, che avverrà il prossimo 28 ottobre», ha detto. Secondo l’assessore, il via libera è un ulteriore passo nel rafforzamento degli organici avviato dal governo Schifani.

I nuovi agenti hanno già concluso il corso di addestramento. Andranno ad aggiungersi ai 46 entrati in servizio ad aprile. Per Savarino queste assunzioni servono a «integrare e ringiovanire un organico bloccato da troppi anni».

Le assunzioni non si fermano qui. Altri 94 agenti stanno seguendo l’addestramento a Rieti: il corso si chiuderà a dicembre e, secondo l’assessore, potranno prendere servizio già a gennaio 2027. Per altri 112 l’addestramento potrebbe partire all’inizio del 2027, come previsto dal Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione della Regione.

«Con il governo Schifani si è aperta una nuova stagione che punta alla prevenzione attraverso il potenziamento di uomini e mezzi delle strutture antincendio», ha dichiarato Savarino. «Ci stiamo dotando di personale e strutture necessarie a proteggere il nostro patrimonio ambientale e a svolgere le altre attività istituzionali nelle migliori condizioni di efficienza e di sicurezza».

Accanto al personale, l’assessore ha annunciato che prosegue l’ammodernamento del parco mezzi antincendio, affiancato dalla sala operativa unica che coordina le attività del Corpo.