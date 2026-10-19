Per la prima volta il Comando dei vigili del fuoco di Ragusa avrà una donna nelle squadre operative. È una delle 17 nuove unità assegnate al comando ibleo, in servizio da lunedì 19 ottobre.

L’assegnazione è stata disposta dalla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco. Rientra nel piano del Ministero dell’Interno per il potenziamento delle sedi operative e per il turnover del personale, che porta a Ragusa diciassette vigili in più.

Ad accogliere i nuovi arrivati è stato il comandante, l’ingegnere Fabrizio Pirillo. Ha rivolto un saluto a tutti e un augurio particolare alla collega, la prima donna operativa assegnata al comando di Ragusa: per la sede iblea è una novità assoluta.

La vigile del fuoco arriva dal Comando di Livorno. Lì ha frequentato diversi corsi di qualificazione e ha lavorato nelle squadre di soccorso per circa dieci anni. A Ragusa, come i colleghi, intende essere impiegata nell’area operativa.