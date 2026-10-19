I surfisti della comunità Serfatari hanno salutato in mare Felix Alejandro Castro Lopez, morto a 44 anni dopo una malattia. Sul litorale di Santa Croce Camerina era conosciuto da tutti per la paella preparata nel suo furgoncino.

L’omaggio si è svolto sulla spiaggia di Punta Braccetto e in acqua: numerosi partecipanti, le tavole da surf, le braccia alzate verso il cielo. Le immagini sono state diffuse sui social da Serfatari, insieme a un messaggio di saluto: «Abbiamo condiviso onde, sorrisi che non dimenticheremo mai. Fai buon viaggio!». Il post è accompagnato dagli hashtag #buenaonda e #buenavibra.

Castro Lopez era un volto noto soprattutto a Torre di Mezzo, tra Punta Secca e Casuzze. Lì, con il furgoncino, preparava la paella per residenti, turisti e frequentatori della costa, che negli anni erano diventati clienti abituali. Viene ricordato come una persona solare e disponibile, capace di trasformare una sosta per mangiare in un momento di amicizia.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio a Ragusa e a Santa Croce Camerina, dove aveva costruito negli anni rapporti duraturi. Lascia la madre, la compagna Eva, la figlia Sarah e la sorella Andrehyna.

I funerali si sono svolti sabato 17 ottobre nella parrocchia San Pio X di Ragusa.

Sotto il video dell’iniziativa sono comparsi numerosi messaggi di affetto. «Un gesto di tanto onore! Buon viaggio Felix!», ha scritto un utente. Un altro ha lasciato un saluto legato al mare: «R.I.P. grande uomo. Che la grande onda possa farti sempre compagnia ovunque tu sia». Altri lo hanno salutato con un «hasta luego hermano».