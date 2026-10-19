Da martedì 20 a lunedì 26 ottobre la sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in viale del Fante, sarà illuminata di verde in occasione della Campagna Nazionale di Ricerca sulla Fibrosi Cistica 2026.
Con questa adesione l’ente rinnova il proprio sostegno alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS, conosciuta come FFC Ricerca, e partecipa all’iniziativa di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica, che quest’anno ha come slogan «1 su 30 e non lo sai».
Secondo il Libero Consorzio, l’illuminazione serve ad aumentare la consapevolezza sulla prevenzione e sulla ricerca. La facciata verde accompagnerà per sette giorni la campagna nazionale promossa dalla Fondazione.
Il sostegno dell’ente ragusano a FFC Ricerca non è una novità: il Libero Consorzio ha indicato di rinnovare il proprio impegno accanto alla Fondazione.
L’edificio di viale del Fante resterà illuminato di verde fino a lunedì 26 ottobre, giorno di chiusura della campagna nazionale.