Si avviano alla conclusione i lavori di ripavimentazione della SP 20 Comiso–Santa Croce, la provinciale che collega Comiso a Santa Croce Camerina. Gli interventi hanno riguardato alcuni tratti della strada.
Sulla carreggiata è stata eseguita la risagomatura del piano stradale, insieme alla pulizia dei margini. È ancora in corso l’asfaltatura dell’incrocio con la SP 18.
I lavori rientrano nella programmazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L’obiettivo indicato dall’ente è migliorare la sicurezza e le condizioni di percorribilità delle strade del territorio ibleo.
Per chiudere l’intervento manca la segnaletica stradale, che sarà realizzata nelle prossime settimane.