l Comune di Vittoria ha pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a te 2026-2027. L’annuncio è arrivato con un avviso dell’amministrazione comunale.

La pubblicazione è a cura dell’Ufficio Servizi Sociali, che a Vittoria programma, organizza e gestisce i servizi sociali per la comunità, con l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e promuovere il benessere sociale.

L’elenco riguarda il biennio 2026-2027 della misura. Per informazioni sulla propria posizione, il riferimento è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o clicca qui su Comune di Vittoria.

La Carta Dedicata a te, giunta al quarto anno consecutivo, è una misura del governo per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche e, insieme, l’acquisto di prodotti agroalimentari di qualità. Vale complessivamente 1.000 euro, caricati su carte elettroniche prepagate e ricaricabili messe a disposizione da Poste Italiane.

Dal 2023 al 2027 la misura ha impegnato in tutto 2,7 miliardi di euro. È promossa dai ministeri dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con Poste Italiane, INPS e ANCI.

La prima tranche, di 500 euro, sarà accreditata a partire dal 4 novembre 2026; la seconda arriverà da aprile 2027. Per non perdere la validità della carta, il primo acquisto va fatto entro il 16 dicembre 2026.