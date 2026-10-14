Le arance rosse di Sicilia IGP potrebbero viaggiare sempre più spesso in cassette di legno. Il Consorzio di tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP e Filiera Legno, la federazione nazionale delle industrie del legno, hanno firmato un accordo per incentivare l’uso di imballaggi in legno nel confezionamento del frutto.

L’intesa prevede un percorso di ricerca per migliorare gli imballaggi in legno destinati al contatto con gli alimenti e per monitorarne le caratteristiche ambientali e le emissioni legate alla produzione, al posto di quelli in materiali di sintesi. Sono previsti anche progetti pilota e campagne informative sul ruolo del legno nella filiera agrumicola.

«Il valore di un prodotto IGP si misura lungo tutta la filiera, includendo non solo il territorio che lo produce e le imprese che lo lavorano, ma anche il packaging e la logistica che lo conducono sulle tavole dei nostri consumatori», ha detto Gerardo Diana, presidente del Consorzio di tutela.

I numeri del settore li fornisce Filiera Legno: tra i centri di lavorazione e la distribuzione dell’ortofrutta si movimentano ogni anno circa 870mila tonnellate di imballaggi, e il 19,3% è in legno. Secondo la federazione, portare quella quota al 29,3% significherebbe circa 87mila tonnellate di imballaggi in legno in più ogni anno.

«La decarbonizzazione implica la capacità di intervenire sulle diverse componenti della filiera e misurarne gli effetti: il packaging è certamente una di queste», ha spiegato Angelo Luigi Marchetti, presidente di Filiera Legno. L’obiettivo, ha aggiunto, è «porre le basi affinché questo contributo possa essere misurato e tradotto in scelte industriali sempre più consapevoli».

L’accordo si inserisce nel quadro del regolamento europeo 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Dal 12 agosto 2026 si applicano le restrizioni sulle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, i Pfas, negli imballaggi a contatto con gli alimenti. Filiera Legno porta avanti anche il programma «Filiera di fiducia», dedicato alla verifica dei materiali usati nel packaging alimentare.

La federazione riunisce le associazioni italiane del legno per edilizia, imballaggi, allestimenti e contract e Assocofani: conta oltre 590 imprese aderenti, più di 24.180 addetti e un fatturato complessivo di oltre 6,1 miliardi di euro.