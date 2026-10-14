Trenta giovani volontari del Servizio Civile Nazionale hanno cominciato a Comiso un anno di servizio negli uffici Cultura del Comune e nelle scuole della città, dalla materna alle medie.

I progetti sono due, «Radici di memoria – fiori di comunità» e «Piantare sogni – germogliare futuro», e sono partiti il 9 ottobre. «Dieci di questi opereranno nel primo progetto e saranno destinati agli uffici Cultura, mentre gli altri 20 andranno a svolgere le loro attività presso le materne, le elementari e le scuole medie della nostra città», ha spiegato il sindaco Maria Rita Schembari.

Il servizio durerà un anno e si chiuderà l’8 ottobre 2027. Il sindaco e la Giunta hanno dato il benvenuto ai volontari nell’Aula consiliare del Municipio.

«Abbiamo accolto questi giovani presso l’Aula Consiliare del Municipio, per salutarli, augurare loro un buon lavoro, esortarli a vivere quest’anno come un anno di servizio alla comunità e di crescita personale», ha detto Schembari.

Il sindaco ha ringraziato i nuovi volontari e tutti i giovani che in passato hanno svolto il Servizio Civile al Comune di Comiso «per il lodevole supporto alle diverse attività che eroga questa Amministrazione».

Il sindaco ha ringraziato anche Sandra Farruggio, dipendente comunale che coordina tutti i progetti di Servizio Civile dell’ente.