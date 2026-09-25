A Modica, sabato 26 settembre alle 10, la Sala Triberio del Palazzo della Cultura ospita un incontro sulla storia della musica gospel. Lo organizza la Modica Gospel Academy. A raccontare le origini e l’evoluzione del genere sarà Francesco Zarbano, presidente dell’Italian Gospel Choir, il coro gospel nazionale.
Zarbano non parlerà da solo. Al tavolo siederanno Steven Zucchini, direttore dell’orchestra dell’Italian Gospel Choir, e Andrea Capurri, vicepresidente del coro nazionale. Con loro ci sarà anche Massimiliano Sacchi, presidente del Placentia Gospel Choir.
La sindaca Maria Monisteri porterà i saluti dell’amministrazione. L’introduzione spetta invece a Giorgio Rizza, direttore della Modica Gospel Academy. Da oltre un anno il coro modicano fa parte dell’Italian Gospel Choir, la formazione nata nel 2010 alla Camera dei Deputati che ha ricevuto due medaglie di rappresentanza del Presidente della Repubblica.
Non è stato indicato se l’ingresso sia libero o richieda una prenotazione.
La mattinata si chiude con la musica: i coristi della Modica Gospel Academy eseguiranno alcuni brani del repertorio del Coro Gospel Nazionale.