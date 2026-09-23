Un vasto incendio è divampato oggi nella zona di contrada Torre a Donnalucata, frazione di Scicli. Secondo le prime informazioni le fiamme si sono propagata da via Patrasso bruciando alberi e terreni fino a ridosso delle abitazioni. Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco.

Sull’origine del rogo non ci sono conferme ufficiali. Una prima ipotesi porta alla bruciatura di sterpaglie da parte di alcuni residenti della zona. Le fiamme sarebbero sfuggite al controllo e, con la vegetazione secca, si sarebbero estese in poco tempo ai terreni vicini, lasciando dietro di sé un’ampia fascia di terra bruciata.

Il fronte del fuoco si è alzato a ridosso delle case. Una colonna di fumo scuro, densa e alta, era visibile anche a notevole distanza dalla borgata.

Nel quartiere è cresciuta l’apprensione. Tra i residenti scesi in strada si è diffuso il timore che le fiamme avessero raggiunto una delle abitazioni confinanti con i terreni: una circostanza che, al momento, non ha trovato conferma.

I vigili del fuoco sono impegnati a domare e spegnere definitivamente i focolai, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’intera area e impedire che il fuoco intacchi le strutture vicine. Non è stata ancora indicata l’estensione della superficie andata a fuoco. (Foto Assenza)