Da Vittoria a uno dei palcoscenici più prestigiosi della musica italiana. È un momento importante nella carriera di Samantha Pisani, cantante e musicista vittoriese che sarà tra le voci protagoniste di “Tutti per Uno”, lo spettacolo televisivo che vede al centro Il Volo.

La cantante siciliana farà parte del gruppo dei coristi nelle tre serate in programma il 24, 26 e 27 settembre a Palazzo Te, a Mantova. Sul palco ci saranno naturalmente Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, affiancati da numerosi artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

Il cast dello spettacolo propone infatti un incontro tra generazioni e stili differenti, con la presenza, tra gli altri, di Elisa, Mahmood, Emma, Fiorella Mannoia, Luca Carboni, Madame, Loredana Bertè, Noemi e Francesco Gabbani.

Per Samantha Pisani, oggi 33 anni, questa nuova esperienza rappresenta un ulteriore capitolo di un percorso professionale costruito attraverso studio, concerti e importanti collaborazioni.

Nel suo curriculum figurano infatti esperienze al fianco di artisti di primo piano, tra cui Andrea Bocelli, oltre alla collaborazione con il Coro Lirico Siciliano. Un percorso che le ha permesso di confrontarsi con contesti musicali differenti e con produzioni di grande rilievo.

Tra le tappe della sua carriera c’è anche l’esperienza nelle selezioni di Sanremo Giovani, un passaggio significativo all’interno del suo cammino artistico.

Adesso arriva una nuova sfida: accompagnare con la propria voce Il Volo in uno spettacolo che riunisce sullo stesso palco grandi interpreti della musica italiana.

Per la cantante di Vittoria sarà quindi un’occasione importante per continuare a far crescere la propria esperienza professionale e, allo stesso tempo, portare ancora una volta il nome della Sicilia all’interno di una grande produzione musicale.