A Vittoria l’Amministrazione comunale ha premiato oggi Angelo Roccaforte, che il 21 agosto era intervenuto con la propria autobotte su un incendio lungo la statale 115, aiutando a contenere le fiamme. Roccaforte ha ricevuto l’attestato in mattinata nella Sala degli Specchi «Ubaldo Balloni» di Palazzo Iacono, alla presenza del sindaco Francesco Aiello.

Quel venerdì di agosto Roccaforte stava percorrendo la SS 115 alla guida del suo mezzo quando ha notato, in lontananza, una colonna di fumo. Ha deciso di raggiungere il punto da cui saliva.

Sul posto ha trovato un furgone completamente avvolto dal fuoco. Le fiamme avevano già cominciato a intaccare un’auto parcheggiata lì accanto. E dentro il furgone c’erano bombole di ossigeno medicale, un carico che rendeva la situazione ancora più rischiosa.

Roccaforte è intervenuto subito, mettendo a disposizione l’acqua della cisterna e la propria esperienza. Il suo intervento ha contribuito a contenere il rogo e a impedire che si allargasse ulteriormente.

Non aveva alcun incarico ufficiale: ha agito di sua iniziativa, davanti a un pericolo concreto. È su questo punto che l’Amministrazione comunale ha costruito il riconoscimento, scegliendo una cerimonia pubblica per ringraziarlo.

Sull’attestato si legge: «Per il coraggio, il senso civico e la prontezza dimostrati in occasione del grave incendio del 21 agosto 2026. Un gesto esemplare di coraggio, altruismo e responsabilità civile». La motivazione tiene insieme due aspetti: l’aver affrontato le fiamme e la scelta di mettere mezzi ed esperienza al servizio degli altri in piena emergenza. Il documento si chiude con la formula «Con gratitudine», a nome della Città di Vittoria e dell’Amministrazione comunale.

Nella sala di Palazzo Iacono, accanto al sindaco Aiello, c’erano rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, autorità civili e la famiglia di Roccaforte.