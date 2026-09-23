Torna anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, la Carta Dedicata a Te, il sostegno del Governo Meloni destinato alle famiglie con redditi bassi. Dal 4 novembre 2026 partirà l’accredito dei primi 500 euro a favore di oltre 1,1 milioni di nuclei familiari in tutta Italia, pensato per sostenere la spesa alimentare e, al tempo stesso, i consumi di prodotti agroalimentari italiani.

Ad avere diritto al contributo sono i nuclei familiari composti da almeno tre persone, con almeno un minore a carico, un Isee non superiore a 15.000 euro e nessun altro sostegno alla povertà già attivo, come l’Assegno di inclusione. Il numero delle famiglie coinvolte in tutta Italia è di 1.177.597.

Il contributo arriva attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, che Poste Italiane mette a disposizione delle famiglie beneficiarie. È lo stesso meccanismo utilizzato nelle edizioni precedenti della misura, attiva dal 2023.

La prima tranche di 500 euro arriva così il 4 novembre 2026, mentre la seconda, sempre da 500 euro, arriva da aprile 2027, per un totale di 1.000 euro a famiglia nell’arco della misura. Chi riceve la carta deve però rispettare una scadenza: il primo acquisto va fatto entro il 16 dicembre 2026, pena la perdita di validità della carta.

Dal 2023, anno di avvio della misura, al 2027 lo stanziamento complessivo raggiunge 2,7 miliardi di euro. A gestire la Carta Dedicata a Te sono i ministeri dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dell’Economia e del Lavoro e delle Politiche sociali, insieme a Poste Italiane, INPS e ANCI, l’associazione dei Comuni italiani.