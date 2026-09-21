Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.5 è stata registrata dall’Ingv oggi alle ore 14:16 nel Canale di Sicilia. La scossa con epicentro al largo della costa antistante tra Scoglitti e Santa Croce Camerina ha avuto una profondità di 5 chilometri.

Nelle 48 ore precedenti in provincia di Ragusa era stato registrato uno sciame sismico. Non è stato indicato se la scossa delle 14:16 sia collegata a quella sequenza.

Le scosse dello sciame sono state otto, tutte di lieve entità. La più forte ha raggiunto magnitudo 1.8.

L’epicentro è stato localizzato nel Canale di Sicilia meridionale, in mare, al largo della costa compresa tra Vittoria e Santa Croce Camerina. La scossa risulta registrata alle 14:16 e 19 secondi, ora italiana.

Scosse di questa magnitudo, con epicentro in mare, di norma non vengono avvertite dalla popolazione.