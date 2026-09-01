Un ciclista è rimasto ferito stamattina in un incidente lungo la provinciale Scicli-Donnalucata, all’altezza della stazione di servizio Bar Piattaforma. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 e i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, le cui cause restano da accertare.

È il secondo incidente che coinvolge un ciclista nella zona di Donnalucata in meno di 24 ore. Ieri, lunedì 31 agosto, lungo Viale della Repubblica, un ciclista era caduto dopo aver superato un dosso. L’uomo soccorso dal 118 era stato trasportato d’urgenza in ospedale a Ragusa.

Nell’incidente di oggi i primi soccorsi sono arrivati da altri ciclisti in transito e da alcuni passanti, prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi sul tratto di strada, raccogliendo le testimonianze utili a chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Il ciclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. (Foto Assenza)