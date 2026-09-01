Chiaramonte Gulfi ha un nuovo assessore ai Servizi Sociali. Si tratta della dottoressa Loredana Papotto, nominata con un provvedimento firmato oggi, martedì 1 settembre, dal sindaco Mario Cutello.
Prima della nomina, Papotto ricopriva il ruolo di dirigente incaricata dei Servizi Sociali del Comune, lo stesso ufficio che ora guiderà con una delega politica. Nella struttura amministrativa aveva già maturato una conoscenza diretta del settore e delle problematiche legate all’assistenza delle fasce più deboli della popolazione.
Il sindaco Mario Cutello ha dichiarato: «Nello spirito di questa compagine amministrativa l’attenzione per i più deboli non è mai mancata. Oggi, con l’esperienza e l’apporto professionale della dott.ssa Papotto, la collettività potrà contare sullo spessore umano e professionale del nuovo Assessore, che è già a lavoro.»