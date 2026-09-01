Vittoria – Un’attività commerciale del centro storico è stata colpita da un furto con scasso nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto, in via Ruggero Settimo all’angolo con via Matteotti. Confcommercio Vittoria chiede più controlli, videosorveglianza, illuminazione e una presenza più costante sul territorio.

Il presidente sezionale di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, ha espresso la vicinanza dell’associazione agli operatori colpiti e ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza delle attività commerciali. «Dietro ogni saracinesca o porta forzata di una attività c’è un imprenditore che lavora, investe e ogni giorno, con la propria insegna, contribuisce a illuminare una strada, un quartiere, un luogo della nostra città».

Lenzo ha indicato nella videosorveglianza uno degli strumenti utili per individuare i responsabili. «Servono, giustamente, più controlli e confidiamo anche nella videosorveglianza e nelle immagini delle telecamere, che possono contribuire a individuare i responsabili di questi gesti». Alla richiesta di controlli si aggiungono quelle per una migliore illuminazione, maggiore decoro e una presenza più costante sul territorio.

Il presidente sezionale ha collegato il tema della sicurezza anche alla funzione svolta dagli esercizi di vicinato nei centri urbani. Un’attività aperta, ha spiegato, significa una vetrina illuminata, presenza e relazione: elementi che contribuiscono a mantenere vive le strade e i quartieri.

A intervenire è stato anche il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che ha posto l’accento sui costi che un furto può provocare alle imprese. «Non è accettabile che, oltre al danno, questi imprenditori debbano subire anche la beffa di subire un furto per pochi spiccioli e ritrovarsi a sostenere costi di riparazione che possono essere di gran lunga superiori a ciò che è stato sottratto».

Manenti ha chiesto di non considerare furti, rapine e atti vandalici come una componente normale dell’attività d’impresa. Lenzo ha richiamato alla collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, cittadini e mondo economico, sottolineando il ruolo del commercio di prossimità nella vita quotidiana del centro storico. (Foto repertorio)