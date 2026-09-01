Santa Croce Camerina ha denunciato nei giorni scorsi l’abbandono di rifiuti sulle spiagge di Caucana e Casuzze, alla fine della stagione estiva 2026. Il Comune ha pubblicato sulla propria pagina social alcune fotografie che mostrano cumuli di sacchi e oggetti lasciati sull’arenile da chi ha svuotato la propria casa di villeggiatura prima di ripartire. L’amministrazione ha avviato gli interventi di pulizia delle due aree.

Il post usa toni duri contro i responsabili, definiti «sedicenti amanti del mare» che «pagano le tasse» ma che, si legge, «hanno contribuito a devastare l’ambiente e il nostro territorio». Le operazioni di bonifica avranno un costo che, scrive il Comune, «ricadrà su tutta la collettività e sull’ecosistema». Risalire a chi ha abbandonato i rifiuti non è semplice: l’amministrazione ha reso noto di essere già al lavoro per individuare i responsabili.

Nel post il Comune usa un’espressione netta: «chi compie questi reati ambientali offende tutta la nostra comunità». Le discariche abusive documentate dalle fotografie riguardano gli accessi al mare di Caucana e Casuzze, tra le località più frequentate della costa di Santa Croce Camerina durante l’estate.