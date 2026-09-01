A Comiso l’assessore all’Ambiente e al Decoro urbano, Giuseppe Alfano, ha annunciato un bilancio positivo delle venti telecamere trappola installate dal Comune in diversi punti della città: le persone individuate dai dispositivi sono state sanzionate e, nei casi previsti dalla legge, denunciate alle autorità competenti per episodi di abbandono illecito di rifiuti.

Il funzionamento dei dispositivi, spiega l’assessore, si basa sulla loro mobilità: le venti telecamere non restano fisse, ma vengono spostate periodicamente da un punto all’altro della città. «Le 20 telecamere trappola installate in vari punti della città, che spostiamo di volta in volta, stanno facendo un ottimo lavoro e stanno dando i loro frutti», ha dichiarato Alfano.

Il messaggio dell’assessore è rivolto a chi continua ad abbandonare rifiuti nelle strade cittadine. «Zero sconti. Zero tolleranza. Zero scuse!», ha dichiarato, rivolgendosi esplicitamente a «chi ha ben pensato o pensa ancora di farla franca»: «io non mi giro dall’altra parte, dinanzi a nessuno».

Alfano ha annunciato anche l’installazione di nuovi dispositivi nei prossimi mesi. «Continuo e non mi fermo, facendone installare ancora altre, perché chi sbaglia deve assumersene le responsabilità. Punto», ha concluso l’assessore.