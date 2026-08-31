A Modica, in via Fosso Tantillo, è stato ritrovato senza vita il corpo di un gatto nei giorni scorsi. Le lesioni riscontrate sull’animale farebbero pensare a un atto volontario di crudeltà, forse inferto a colpi di spranga: la sezione locale della LAV ha segnalato l’episodio alla Polizia Municipale di Modica, chiedendo che vengano avviati accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Le ferite, secondo una prima valutazione, apparirebbero incompatibili con un investimento stradale, un dettaglio che orienterebbe le indagini verso l’ipotesi di un gesto deliberato. Se questa ricostruzione venisse confermata, il fatto configurerebbe il reato previsto dall’articolo 544-bis del Codice penale, che punisce l’uccisione di un animale con crudeltà o senza necessità con la reclusione da quattro mesi a due anni.

La LAV ha chiesto alla Polizia Municipale di acquisire le immagini delle eventuali telecamere di videosorveglianza installate nella zona di via Fosso Tantillo, per verificare se qualcuno abbia assistito alla scena o notato movimenti sospetti.

L’associazione ha chiesto anche l’esecuzione di accertamenti necroscopici attraverso il Servizio Veterinario e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, per stabilire con certezza le cause della morte dell’animale.

«Chiediamo la massima collaborazione dei cittadini: chiunque abbia visto, sentito o notato movimenti sospetti nella zona è invitato a segnalarlo, anche in forma anonima, alle Forze dell’Ordine o alla nostra associazione», ha dichiarato la LAV di Modica. «Auspichiamo che venga fatta piena luce su questo drammatico evento. Se le indagini dovessero confermare l’uccisione volontaria, ci costituiremo parte civile nell’eventuale procedimento penale.»

La LAV ha sollecitato anche il Comune di Modica e le altre amministrazioni del territorio a rafforzare i controlli nelle zone più isolate e a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul rispetto degli animali.