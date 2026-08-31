Il mare come spazio di inclusione, autonomia e relazione. Questa mattina, sulla spiaggia di Maganuco, la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, affiancata dal sindaco di Modica, nonché consigliere provinciale, Maria Monisteri ha visitato la Base Nautica “La Vela per Tutti”, progetto della Cooperativa Sociale Alberto Portogallo, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica.

Erano presenti i ragazzi coinvolti nelle attività, le loro famiglie e i volontari che, con impegno e gratuità, contribuiscono ogni giorno alla realizzazione del progetto.

Il progetto cresce grazie a una rete di realtà che hanno scelto di collaborare: Arca Cooperativa di Modica, la Stele di Rosetta di Pozzallo, Comunità Papa Giovanni XXIII di Scicli, BFS di Modica e Il Piccolo Principe, con sede a Donnalucata e presenza anche a Ragusa. A loro si aggiungono Soul Surfer di Ragusa, l’istruttore di Wind surf e vela Gianni, l’istruttore di vela e lo skipper del catamarano Mimmo e i volontari Paolo e Pina.

Al centro ci sono i ragazzi e le loro famiglie, che raccontano quanto sia importante poter vivere esperienze nuove, creare legami e sentirsi parte di una comunità: “Dietro la parola servizi c’è di più: ci sono le relazioni tra i nostri ragazzi e anche tra noi genitori. Non vogliamo rimanere soli, vogliamo costruire un ponte di relazioni per andare avanti in modo migliore”.

Il progetto ha già attirato l’attenzione dalla Lombardia, dove è stata avanzata la richiesta di conoscere l’esperienza e valutare la possibilità di replicarla come progetto pilota. “Questa esperienza ci insegna a rimettere le cose nella giusta prospettiva. Ci fa capire che, come istituzioni, siamo una piccola parte di un progetto molto più grande, costruito ogni giorno dalle famiglie, dai ragazzi, dai volontari e dalle realtà che si mettono in gioco”, dichiara la presidente Maria Rita Schembari.

La Base Nautica sarà attiva fino al 10 settembre, con snorkeling, uscite in catamarano, uscite con la Lega Navale Italiana – sede di Pozzallo, uscite in barca d’altura per le associazioni ed esperienze veliche dedicate a ragazzi con fragilità fisiche e mentali.